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Nefes kesen kovalamaca! 1 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Beşiktaş'ta kovalamacanın ardından durdurulan otomobilde 1 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:27
Nefes kesen kovalamaca! 1 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'da bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan araçtakilerle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Zaman zaman uyarı ateşi de açan polis ekipleri, Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak üzerinde park halindeki bir araca ve ardından duvara çarparak duran otomobildeki Y.B, M.S. ve M. Y'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Otomobilin duvardaki doğal gaz kutusuna da çarpması nedeniyle İGDAŞ ekipleri de olay yerine geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede, doğal gaz kutusunda herhangi bir sorun olmadığını tespit etti.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:27
  1. Beşiktaş
  2. dur ihtarına uymadı

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