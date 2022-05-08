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Spor Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı
Spor

Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 21:44:00 -
Nefes kesen derbide kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golü 6. dakikada Filip Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golünü 31. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Siyah Beyazlı takımda Michy Batshuayi 9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 69 puana yükseldi. Beşiktaş ise puanını 55 yaptı.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fenerbahçe sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

1985'ten bu yana bir ilk

Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1985'ten bu yana ilk kez üst üste 3 maçta berabere kaldı.

21.03.2021 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
19.12.2021 Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
08.05.2022 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 N'Koudou)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Valencia)

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 N'Koudou, Dk.90+3 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

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