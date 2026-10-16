Nefes borusuna mandalina kaçan çocuğu bakın nasıl kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının uyguladığı Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, dün teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti. Öğrencinin yanına gelen Yücel, "Heimlich" manevrası uygulayarak mandalina parçasının nefes borusundan çıkmasını sağladı. Yücel'in müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.