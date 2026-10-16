  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni bakan yardımcısı: Bekir Bayrakdar atandı Irak’ta tarihi adım, Soydaşlarımızın hakkı teslim edildi! Kürşad Zorlu’dan Irak hükümetine teşekkür! Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın Balıkesir'de aşırı yağışlar köprüyü yıktı! Susurluk Çaylak Köprüsü'nde çökme: Yol trafiğe tamamen kapatıldı! Bakan Kurum’dan felaket bölgesinde flaş açıklamalar! "İstisnasız tek bir mağdur vatandaş bırakmayacağız!" Başörtüsü için gözyaşı döküp direnen yürekli kızlar vicdanları sızlattı! Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında! Bakan Çiftçi duyurdu! 4 ölü, Kocaeli dâhil 6 kişi kayıp! 4 ilde okullar yarın da tatil edildi!
Spor UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası dün gece oynanan 18 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası dün gece oynanan 18 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.

İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3

Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4

Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1

Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3

Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2

Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0

Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1

Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1

Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2

NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1

Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi!
Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi!

Spor

Beşiktaş Hoffenheim’ı evinde devirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AYM'den Anahtar Parti'ye kötü haber! Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi mali denetimden geçemedi
Siyaset

AYM'den Anahtar Parti'ye kötü haber! Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi mali denetimden geçemedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yavuz Ağıralioğlu'nun kurduğu Anahtar Parti’nin 2024 senesi kesin hesabını kabul etmedi. Partinin bağış ve gelir hes..
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez
Gündem

Binali Yıldırım’dan Azerbaycan açıklaması: Hiç boşuna heveslenmeyin! Buna kimsenin gücü yetmez

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, başörtüsü yasağı sonrası bir takım güçlerin Türkiye-Azerbaycan i..
Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti
Gündem

Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti

Gazze’deki soykırımın ardından işgalci İsrail yönetimine karşı tavrını sertleştiren Türkiye’nin hava sahası kısıtlaması Tel Aviv yönetimine ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23