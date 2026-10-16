UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası dün gece oynanan 18 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası dün gece oynanan 18 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.
İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2
Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0
Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1
Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1
Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2
NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1