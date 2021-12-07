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Yerel Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı
Yerel

Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı

Gaziantep'te, Antep fıstığı yediği esnada soluk borusu tıkanan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, uzun süre nefessiz kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:08:00 - 2021-12-07 16:12:26
Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, annesi ve ablası ile beraber yaşadığı evde Antep fıstığı yerken, fıstık tanecikleri soluk borusunu tıkadı. Beş yaşındaki kız çocuğu, soluk borusunun tıkanması sonucu uzun süre nefessiz kaldı. Durumu fark eden annesi hemen 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, soluk borusu tıkanan küçük Aleyna'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük Aleyna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aleyna'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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