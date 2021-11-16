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Aktüel Nefes almakta zorlanan hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
Aktüel

Nefes almakta zorlanan hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken hasta, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:43:00 -
Nefes almakta zorlanan hasta ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken hasta, Sağlık Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, nefes almakta güçlük çeken Hasan K, tedavi olmak için Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne gitti.

Burada yapılan ilk müdahalede hastanın nefes borusunda kitle tespit edilmesi üzerine İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Hasta, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ambulans uçakla İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasan K'nın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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