Nefes alarak stresten uzaklaşmak mümkün

Aslında vücudun bir şekilde kendini içsel olarak savunma şeklidir ama bu durum kişiyi olumsuz etkilemektedir. Stres altında olmak, fiziksel ve zihinsel gücü azaltarak hayata negatif bakmaya, karamsar bir ruh haline bürünmeye sebep olur. Stresle başa çıkmanın birçok yolu olmasına rağmen herkesin kolayca yapabileceği nefes alma egzersizi en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Stresin çoğu zaman nefes alışverişini engellediğini ve bunun gerginliği daha da artırdığını bildiren Kaliteli Yaşam Eğitmeni Emel Çekici, kişinin alt karna nefes alarak bu olumsuz durumdan çıkarak kendisini rahat hissedebileceğini ifade etti.

''STRESTLİ DÖNEMLERİMİZ NEFESİMİZİ BASKILIYOR''

Her insanın yaşamın belirli zamanlarında stresli dönemleri olduğuna dikkat çeken Emel Çekici, stresin çeşitli sebepleri olduğunu söyledi. Bu durumdan basit bir eylem olan nefes alıp vererek uzaklaşılabileceğini aktaran Çekici, “Yaşam devam ediyor. Mutlaka stresli olduğumuz dönemlerimiz var. Şu an için olmayabilir ama dönem dönem ya da ileri tarihte o stresli dönemlerimiz olacaktır. İş stresi, aile ve ikili ilişkilerde stres olabilir, yaşam stresimiz olabilir. Bunlar direkt olarak bizim vücudumuza yansıyor ve nefesi baskılıyor. Nefes alamayan, bedene oksijen gitmemiş sağlıksız bir nesil oluyoruz.

Amacımız kaliteli bir nesil oluşturmak. Kaliteli ve o sağlıklı bedeni, zihni ve ruhu hissederek yaşamak. Bu çok önemli. Nefes terapileriyle o nefesi çoğaltarak, bedene oksijeni daha fazla göndererek ve bilinçaltında yaşanan travmalardan da özgürleşerek kaliteli ben olduktan sonra değişimi kendi hayatımızda başlatıp sonra da başkalarının hayatında devam ettirebiliriz. Ama ilk önce değişim kendimizde başlıyor. O değişim yavaş yavaş ailelere, toplumlara, ülkelere yansıyacak ve dünyalar değişmiş olacak. Bir nefesi değiştirerek hayatları değiştirebiliriz” dedi.

''NEFESLE YAPILAN BAKIMLAR EN UCUZ VE GETİRİSİ EN ÇOK OLANDIR''

Nefesin önemine dikkat çeken Kaliteli Yaşam Eğitmeni Emel Çekici şunları söyledi; “Doğru nefes aldığımızda sağlıklı zihne sahip oluyoruz. Nefesimiz baskıladıkça, oksijen düştükçe bedenimizdeki toksinler artıyor. En büyük detoks nefestir ve en ucuzdur. Birçok bakımlar yapabiliriz ama nefesle yapacağımız bakım gerçekten çok ucuz fakat getirisi son derece büyüktür. İlk çalışma alanım doğumevi, son çalışma yerim huzurevi oldu ve ilk ve son nefes ne demek ben çok iyi biliyorum.

Hissederek deneyimledim. Son durakta alınamayan nefes, çok büyük anlam ifade ediyor. O yüzden nefesi şu anda öğrenip tam olarak kaliteli nefesler almaya devam edersek ve kaliteli nefes almak için nefes antrenmanlarına devam edersek o zaman sağlıklı nefesler alarak başka boyutlara geçiş yapabiliriz.”