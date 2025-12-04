Nefes Alamamak Kader Değil! Burun Tıkanıklığına Karşı Medical Point Gaziantep Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş’tan Uyarı

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, burun tıkanıklığının sadece “basit bir kış şikâyeti” olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

“Tıkalı burun, gün boyu enerjinizi çalan gizli bir düşmandır”

Op. Dr. Demirbaş, burun tıkanıklığının sanılandan çok daha ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişi zamanla buna alıştığını düşünüyor; ancak bu durum aslında vücudu sürekli yoran bir süreçtir. Kaliteli uyku uyuyamayan, ağızdan nefes almak zorunda kalan bir kişinin günlük yaşam enerjisi de ciddi ölçüde düşüyor.”

Uzmanlar, özellikle kronik burun tıkanıklığının çocuklarda iştahsızlık ve dikkat dağınıklığına, yetişkinlerde ise sabah yorgun uyanma ve gün içinde halsizliğe yol açtığını belirtiyor.

Tıkanıklığın sebepleri çok farklı olabilir

Op. Dr. Erol Demirbaş, burun tıkanıklığının tek bir nedenle ortaya çıkmadığını, doğru teşhis konulmadan yapılan her tedavinin geçici olacağını ifade etti:

“Alerjik rinit, sinüzit, burun kemiği eğriliği (septum deviasyonu), burun etlerinin büyümesi, polipler gibi farklı problemlere bağlı olarak burun tıkanıklığı gelişebilir. Bazı hastalar basit bir spreyle düzelebilirken, bazı hastalarda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu nedenle profesyonel bir muayene şarttır.”

Demirbaş ayrıca yanlış ve uzun süreli burun spreyi kullanımının da burun tıkanıklığını daha kötü hâle getirdiğini hatırlattı.

“Burun tıkanıklığı hayat kalitesini sessizce düşürür”

Uzun süre devam eden burun tıkanıklığının kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini belirten Demirbaş, özellikle gece ağızdan nefes almanın boğaz kuruluğuna, horlamaya ve uyku kalitesinde düşüşe yol açtığını söyledi.

“Hastalarımızın büyük kısmı ‘Ben yıllardır böyle yaşıyorum’ diyor. Ancak tıkalı burunla yaşamaya mecbur değilsiniz. Tedavisi çoğu zaman sandığınızdan daha kolaydır.”

“Rahat nefes almak herkesin hakkı”

Hastalığı “kader” gibi kabullenen vatandaşlara seslenen Op. Dr. Erol Demirbaş son olarak şunu söyledi:

“Rahat nefes almak bir lüks değil, sağlık için temel bir gerekliliktir. Şikâyetleriniz uzun sürüyorsa bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.”