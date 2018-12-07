NEF ekibi yine yaptı yapacağını! 3 günde 152 adet konut satıp rekor tazelediler

Son 4 yıldır Türkiye’nin en çok satış yapan lider konut geliştiricisi olma başarısını gösteren Nef, yeni projesini, Haliç’e 5 dakika mesafede konumlandırdı. Gaziosmanpaşa’da yeni raylı ulaşım hatları ile köprü bağlantı yollarına olan yakınlığı ile öne çıkan projede 1+1’den 3+1’e kadar farklı yaşam seçenekleri yer alırken, en önemli özelliği ise foldhome konseptinin uygulanması olacak.

Nef Ortayaka satışlarında öncelik, Nef’ten daha önce konut almış ve proje için talep formu bırakmış müşterilere verildi. Proje, noterin de hazır bulunduğu ve satışların yerinde tespit yapıldığı üç gün boyunca oldukça fazla talep gördü. Nef Ortayaka’da evler, yılsonuna kadar 299 bin liradan başlayan fiyatlar ve 36 aya varan vade farksız kişiye özel ödeme planları ile müşterilere sunulmaya devam edilecek.

3 günde 57 Milyon TL ciro

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, rekor satışın gurur verici olduğunu ancak ülke için daha büyük anlam taşıdığını belirtti. Timur, “Bu satış hem markamıza hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesi. Halkın ihtiyacına cevap verecek projeler ürettiğinizde, her dönemde bunun karşılığını görüyorsunuz” diye konuştu. Timur ayrıca üç günde elde ettikleri 57 Milyon TL ciro ile yılsonu ciro hedefleri olan 1,7 milyar TL’yi gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını belirtti.

Dönüşümde GOP farkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Nef işbirliği ile geliştirilen projeye gösterilen ilgiden duydukları mutluluğu dile getiren Erden Timur, üç günde ulaştıkları satış rakamı ile konut sektörüne yeni bir heyecan getirdiklerini kaydetti. 2019 yılında da farklı semtlerde geliştirecekleri projelerle sektörün canlılığı için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Timur, yurt dışında da farklı konseptli projelere imza atacaklarını kaydetti.