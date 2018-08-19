Nef 8 ayda iki bin anahtar teslim etti

Nef İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir şirket olarak; 2018 yılı içerisindeki 2.000’inci evimizi teslim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Projelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise yüzde 92. 2017 yılında da toplam 1.856 konut teslimi gerçekleştirmiştik. Yıl sonuna kadar üç bininci konutumuzu teslim edeceğiz” dedi.