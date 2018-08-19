Nef 8 ayda iki bin anahtar teslim etti
Son 3 yılda 17 proje ve 5 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, bu yılki iki bininci evin anahtarını teslim etti. İki bininci konutun sahibi olan NEF 22 sakini Emrah Aktürk, ayrıca eylül sonundadüzenlenecekBarselona seyahatinin de talihlisi oldu. Emrah Aktürk ve ailesi, FC Barcelona’nın resmi sponsoru Nef’in misafiri olarak FC Barcelona – Athletic Bilbao maçını da Camp Nou’da VIP tribünden takip edecek.19 Ağustos 2018 Pazar 10:51
Nef İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik, “Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan bir şirket olarak; 2018 yılı içerisindeki 2.000’inci evimizi teslim etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Projelerimizde teslimden sonra altıncı ayda proje doluluk oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde. Daire teslimi sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde müşteri memnuniyet oranımız ise yüzde 92. 2017 yılında da toplam 1.856 konut teslimi gerçekleştirmiştik. Yıl sonuna kadar üç bininci konutumuzu teslim edeceğiz” dedi.
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