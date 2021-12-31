Nedir bu kepazelik? Orası mahkeme mi, "Tiktok seti" mi?

Melih Altınok, HDP'li Pervin Buldan'ın, seyirci olarak katıldığı bir duruşmada hâkimi ve mahkeme heyetini bağıra çağıra hizaya çekmesine sert tepki gösterdi; ayrıca söz konusu laçkalığa sessiz kalan mahkeme heyetine de veryansın etti. İşte Sabah gazetesindeki o haklı isyan:

"Dün sosyal medyada HDP'li Pervin Buldan'ın seyirci olarak katıldığı bir duruşmada hâkimi ve mahkeme heyetini bağıra çağıra hizaya çekerken çekilmiş görüntüleri dolaşıyordu.

Öğle saatlerinde de savcılığın Buldan ve mahkemede görüntü alanlar hakkında soruşturma başlattığı bilgisi ajanslara düştü.

Konuştuğum hukukçuların hepsi de hâkimin pasif kaldığı görüşünde hemfikir.

Şöyle söylüyorlar:

"Savunma dokunulmazlığı içinde duruşmada hâkime ya da heyete karşı üslubun sertleşmesi kısmen mazur görülebilir. Ama onun bile sınırı vardır. Üstelik burada mahkeme disiplinini bozan, seyirci konumdaki davayla ilişkisiz biri. Milletvekili olması ayrıcalık sayılamaz. Orası mahkeme salonu. Hâkim, CMK'nın kendisine yüklediği duruşmanın disiplinini sağlama görevini yerine getirmeli, 4 gün hapis cezası verip bu kişiyi salondan çıkarmalıydı. Bu inisiyatif konusu olacak bir karar değil. Çünkü söz konusu olan hâkimin şahsı değil, adaletin ta kendisi. Hoşgörü söz konusu olmaz."

Ben de kendilerine katılıyorum.

Mahkemeden çok "Tiktok setini" andıran bu laçkalık, kamuoyunun yargıya güvenini daha da sarsıyor."