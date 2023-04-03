Nedim Şener'in yazdıkları kan dondurdu! Rezalet ki ne rezalet

Nedim Şener, FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki, irtibat ve iltisakından dolayı KHK ile ihraç edilenleri görevlerine iade edeceklerini söyleyen Millet İttifakı bileşenlerini dut yemiş bülbüle çevirecek bir yazıya imza attı. Hürriyet gazetesindeki köşesinde, üçü tutuklu, üçü serbest bırakılan altı FETÖ mensubu ile ilgili hazırlanan iddianamede yer alan kan donduran WhatsApp yazışmasını paylaşan Şener, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere 6’lı Masa’nın tüm ortakları; FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki, irtibat ve iltisakından dolayı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenleri görevlerine iade edeceklerini söylüyorlar.

Bu konuda yorum, “Kılıçdaroğlu, devleti FETÖ ve PKK’ya teslim edecek” şeklinde olmuştu. Hatta bu köşede 30 Ağustos 2021 tarihli yazımın başlığı “Kılıçdaroğlu devletin kapısını FETÖ’cülere açacak” şeklindeydi.

FETÖ’CÜ HÂKİMLERİ GERİ ALACAKLAR

Nitekim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı kendisini tutamamış ve “hepimizin bildiği sırrı” ortalık yerde şöyle açıklamış: “Kaç kişi atıldı, 5 bin hâkimlerden, 5 bin 400, bunların yaşları uygunsa çağıracağız. Tekrar hâkim ve savcılar değil, askerlerde de öyle, bürokraside de öyle. Bir sürü mobbingler yani, işte öyle KHK ile emekli edilen bu bürokratları görevlerine iade edeceğiz. Bunlarla çalışacağız, bir kararname çıkaracağız. Şimdi emekli yaşı 64 mü, biz diyeceğiz ki 70, çünkü bizim ihtiyacımız var.”

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SON İDDİANAMEDEKİ YAZIŞMALAR

Biliyorsunuz, KHK’lıları iade ederken de bu devlete ihanet projesini, “Masum KHK’lılar” diye pazarlıyorlar.

Şimdi sizinle, üçü tutuklu, üçü serbest bırakılan örgütün güncel yapılanması üyesi altı FETÖ mensubu ile ilgili hazırlanan 17 Mart 2023 tarihli, 2023/3364 nolu iddianamede yer alan bir WhatsApp yazışmasını paylaşacağım.

Yazışma, 677 sayılı KHK ile ihraç edilmiş, hapis yatıp çıkmış, 507 752 .. .. NO’lu hattı kullanan eski polis memuru Fatih Küçükoğlu ile FETÖ üyesi Kamil Şen arasında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşiyor.

Cezaevine girmiş çıkmış FETÖ’cü polisin örgüt ile ilişkisini hangi düzeyde devam ettirdiğini göstermesi bakımından da önemli olan bu görüşme şöyle:

KHK’lı FETÖ’cü polis memuru Fatih Küçükoğlu:

- Ordu’da bir KHK’lı polis canına kıymış, gördün mü haberi?

FETÖ üyesi Kamil Şen:

- Allah sabır versin, sebep olanları kahretsin. Şu beddualarım bir tutsa hak ettiklerini bulsalar. Ah ah...

Küçükoğlu: Valla bir tane abi var. Beraber çalışıyoruz. Her gün açıyorum bu konuları. Beddua ediyoruz hep beraber. İnşallah yüzyıla ibretlik olacaklar.

Şen: Kıyamete kadar ibretlik olacaklar. Ders kitaplarında okutulacak. Allah nurunu tamamlayacak.

Küçükoğlu: İnşallah bizler de ölmeden şahit oluruz.

Şen: Orayı bilmiyorum. Sonucu biliyorum sadece.

Küçükoğlu: Deme gardaş, bu ömür böyle dayanılacak gibi değil.

Şen: Son GÜLEN mazlumlar olacak. Yok, Allah’ın izniyle çok yoktur da. Ömrümüz ne kadar onu bilmediğimiz için...

‘YOK MU Bİ HABER BİR RÜYA’

Küçükoğlu: Bazen diyorum ki ömür böyle mi bitecek? Daralıyorum. Ona buna soruyorum, yok mu gardaş bir haber, bir fikir, bir rüya, içeride iken rüyalar, efsaneler beni ayakta tutuyordu. Dışarıda çalışmaktan pek düşünme fırsatı bulamıyoruz. Ama arada acaba diyor insan.

Şen: Şu savaşta bile insanlar yer değişiyor. Yeni bir dünya kurulacak, karışım bu işi kolaylaştıracak inşallah, Ukrayna ülke sorumlusu annemin hala oğlu, onlara da dua edelim, gardaş, ister istemez sıkıntı var orada.

Küçükoğlu: Ama devran dönerse yazın diyorum beni, en öne yazın, en ön safa sürün beni, can alıp can verelim.

Şen: Can verme, ölmek yasak. Lazımız.”

FETÖ’NÜN TALİMATI: ‘BU AKŞAM TR: 21:00, AB: 20:00, ABD: 14:00 HASHTAG ÇALIŞMAMIZ OLACAK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 17 Mart 2023 tarihli, 2023/3364 No’lu iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü’nün toparlanma çabası şöyle anlatıldı: “15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında, örgüt üyelerinin adli işlem görmesi sonucunda ceza alması, birçoğunun itirafçı olması veyahut yurtdışına kaçması sebebiyle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün ülkemizde faaliyetlerini devam ettirmekte zorlandığı fakat bu duruma rağmen tekrar toparlanmaya çalıştığı bilinmektedir.”

YURTDIŞINDAN PARA GELİYOR

Savcılık önemli bir tespitte bulunuyor: Henüz deşifre olmamış veyahut adli işlem görmüş fakat delil yetersizliği sebebiyle beraat veya takipsizlik kararı almış FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri tarafından; özellikle terör örgütü suçundan ceza almış tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin ailelerine yardım ve örgütsel faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yurtdışından gönderilen paralarla ya da yurtiçinde çeşitli yöntemlerle toplanan paralarla destek sağlanıyor.

KOPUŞ ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Bu destek, örgüt üyelerinin ve ailelerinin örgüte bağlılıklarını yitirmemesi, örgütün bir nevi kan kaybetmemesi ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün nihai amacına ulaşması adına gerçekleştiriliyor."

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