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Medya Nedim Şener'den olay iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Nedim Şener'den olay iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-03-29 10:20:00 -
Nedim Şener'den olay iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin sürpriz olmayacağını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin sürpriz olmayacağını yazdı. 

Şener, "Meral Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkması sonrası edilen küfür ve hakaretler ile linç kampanyasından sonuç alan kesimler şimdi aynısını Muharrem İnce’ye yapıyorlar. Merak Akşener, küfür edile edile masaya geri döndü. Şimdi de Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi isteniyor. Buna dayanacak ne ekibi ne sabrı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekilmesi sürpriz olmaz" yorumunu yaptı.

 
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