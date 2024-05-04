Nedim Şener’den, çok konuşulacak “İsmailağa” yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ‘İsmailağa devlete akredite bir cemaattir. Gerektiğinde cemaatlere operasyon yapmalı’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. İsmailağa Cemaati’nin, kendisinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi davet ederek açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Şener, söz konusu davette yaşananlara dair şunları kaydetti:

“(…) İsmailağa Cemaati önceki gün benim de aralarında bulunduğum bir grup gazeteciyi davet ederek açıklamalarda bulundular.

Tarikat tarihinde bir ilk olan basın toplantısında uzun yıllardır İsmailağa Camii’nde Diyanet görevlisi olarak imamlık yapan ve cemaatin ileri gelenlerinden SalihTopçu, vefat eden cemaat şeyhi Hasan Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç ile cemaatin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu hem soruları cevapladı hem de ilginç bilgiler verdiler. (…) “Sizce devlet içinde yerleşmiş tarikat cemaatler var mı?” diye sorduğumda (…) vefat eden şeyh Hasan Kılıç’ın oğlu Abdullah Kılıç, isim vermemekle birlikte “Elbette var ama biz yokuz” diyerek cevapladı. Ardından şunu söyledi; “Devletin birtakım cemaatlere operasyon yapacağı bilgisi de yayılıyor. Devletimiz cemaatlere veya cemaat görünümünde olan kimselere gerekirse operasyon yapar tabii ki, yapmalıdır da. Nitekim FETÖ’ye zamanında operasyon yapmadı geldiğimiz nokta itibarıyla onlar devlete operasyon yaptı. Eğer devletin güvenliği açısından böyle bir şey söz konusuysa biz her zaman söylüyoruz, bu tarz şeylere açığız varsa böyle bir şey devlet mutlaka operasyon yapmalı ki devletin devletliği burada zaten. Devletin gerekli gördüğü yerlere ve noktalara operasyonda bizim açımızdan hiçbir sakıncası yoktur.” ”



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