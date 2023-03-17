Nedim Şener vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, PKK/HDP severlerin HÜDA PAR çelişkisini gözler önüne serdi.

Şener, "Böylesine büyük ikiyüzlülük görülmedi" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Yıllardır, PKK terör örgütünün siyasi kolunun HDP ile ilişkisine gözlerini kapatanlar, tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanlığı seçiminde de umudunu PKK terör örgütü HDP’nin desteğine bağlayanlar son birkaç gündür HÜDA PAR’ı keşfetti.

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CHP başta olmak üzere Millet İttifakı’nın etrafındaki siyasetçiler, gazeteciler, televizyoncular HÜDA PAR’ın Hizbullah terör örgütüyle ilişkisini anlatıyor.

Böylesine büyük ikiyüzlülük görülmedi. İnsanların ölümüne sebep olan PKK/HDP’li Selahattin Demirtaş’ı öve öve bitiremeyenler, halen PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük isteyen, özerklik, anadilde eğitim, hapisteki PKK’lıların salıverilmesi, PKK’ya yardım ve yataklık eden belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına, PKK terör örgütüne yurtiçi ve yurtdışında operasyon yapılmasına son verilmesini talep eden HDP ile işbirliği yapılmasına ses çıkarmıyorlar. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PKK’nın siyasi şubesi HDP’nin ayağına gitmesine itirazı bırakın, gitmesinin demokrasi gereği olduğu propagandasını yapıyorlar.

MİLLET İTTİFAKI HÜDA PAR FOTOĞRAFLARI

İşin en mide bulandırıcı tarafı, HÜDA PAR’ın İstanbul İl Başkanı Erdal Elbüyük’ü kahve içmeye çağıran CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun mesajını, Millet İttifakı’nın diğer ortakları Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meral Akşener’in HÜDA PAR eski Genel Başkanı İshak Sağlam ile görüşme ve fotoğraflarını, Temel Karamollaoğlu’nun Zekeriya Yapıcıoğlu ile fotoğraflarını görmüyorlar.

Çünkü hiç ama hiç utanmıyorlar."