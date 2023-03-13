Nedim Şener resmen çılgına döndü! "Üç yönden skandal" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce “terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda kullanılacağı” gerekçesiyle durdurduğu HDP’nin Hazine yardımının ödenmesine yol açan kararının üç yönden skandal olduğunu belirtti.

Şener, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi 5 Ocak 2022 günü, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine; “Terör örgütü ile organik bağının devam ettiği ve Hazine yardımının PKK’ya aktarıldığı” gerekçesiyle; HDP’nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına geçici bloke konulmasını istediğini 7’ye karşı 8 üyenin oyuyla kabul etmişti.

AYM, koşullarda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen bir üyenin oyunu değiştirmesiyle bu kez 7’ye karşı 8 oyla hesaplara konulan blokeyi kaldırma kararı aldı.

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SKANDAL KARAR

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce “terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda kullanılacağı” gerekçesiyle durdurduğu HDP’nin Hazine yardımının ödenmesine yol açan kararı üç yönden skandal.

İlki, halen süren kapatma davasında sayısız delil ve tanık ifadelerine rağmen böyle bir karar vermesi, tam bir hukuki skandaldır.

İkincisi, daha bir ay önce terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda kullanılacağı gerekçesiyle Hazine yardımının kullanımını durduran Mahkeme, şimdi tam tersi bir kararla kendisiyle çelişerek bir başka skandala imza attı.

Üçüncüsü AYM, seçim nedeniyle üçe katlanan ve 539 milyon lirayı bulacak Hazine yardımının, HDP üzerinden PKK’nın eylemlerinin bile finanse edilmesinde kullanılmasına yol açabilecek.

PKK/KCK 2019’DAN SONRA MALİ YAPILANMAYI DEĞİŞTİRDİ

Oysa mahkemenin elindeki deliller, HDP’nin PKK terör örgütünü Hazine yardımlarını aktararak da finanse ettiğini gösteriyor. 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra terör örgütüne destek veren HDP’li belediyelere İçişleri Bakanlığı tarafından başkanvekilleri atanmasının ardından PKK/KCK terör örgütü KCK/TM (Türkiye Masası) yapılanmasını feshederek, PKK’ya bağlı olarak KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) adı altında isim değişikliğine gitti.

KCK-TDÖ isimli yapılanma, Siyasal Alan Yapılanması, Kurumlar Koordinasyonu/Sosyal Alan yapılanması, İdeolojik Alan Yapılanması, Kadın Alan Yapılanması, Gençlik Alan Yapılanması şeklindeki alan sözcülerinden ve bu alan sözcülerine ait alt alan yapılanmalarından oluşuyor.

Bu alan sözcülerinden Siyasal Alan Yapılanması Sözcülüğü adı altında bulunan Yerel Yönetimler Komisyonu ve Sosyal Alan Yapılanması, Mali ve Ekonomik Komite aracılığı ile PKK/KCK terör örgütü adına finans sağlama görevini üstlendi.

MALİ YAPILANMA TERÖRİST KARAYILAN’A BAĞLI

Bu kapsamda oluşturulan Mali ve Ekonomik Komite’nin asıl amacı ise terör örgütünün şehir merkezlerinde yürütmüş olduğu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyduğu finans kaynağının sağlanması.

Bu komitenin gelir kaynakları ise şunlar; HDP’li il ve ilçe belediyeleri tarafından yürütülen ihaleler, belediyelerce verilmesi planlanan imar, işyeri açma ruhsatı, gerçeğe aykırı düzenlenen ruhsatlar, gayrimenkuller karşılığı tahsil etmiş olduğu tutar ile HDP Genel Merkez ve HDP İl Teşkilatları’na aktarılan merkezi bütçenin bir kısmı.

PKK/HDP’DEN FUTBOL KULÜPLERİNE, ORADAN PKK’YA

HDP’li belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihaleler, imar, ruhsat gibi işlemler için alınan maddi gelirler ile yine HDP’li belediyelerin şehir futbol kulüplerine yardım adı altında yapılan yüksek miktardaki finans kaynaklarının PKK/KCK terör örgütüne aktarımı ise HDP içerisinde görevli saymanlar tarafından sağlanıyor.

Tanık ifadelerine göre HDP bünyesinde görev alan saymanların kim olacağı da PKK’nın dağ kadrosu tarafından belirleniyor.

MASAK raporlarında ve soruşturmalardaki delil ve tanık ifadelerine göre, HDP Genel Merkezi’ne yapılan hazine yardımı belediyelere aktarılıyor.

HDP’li belediyeler ise gelen paraları şehirde bulunan futbol kulüpleri gibi finans hareketliliğinin takibinin zorlaştığı alanlara sözde “yardım” adı altında veriyor.

Kulüpler üzerinden de para terör örgütüne veriliyor ve eylemlerinin finansmanında kullanılıyor.

HAZİNE YARDIMI AKTARIMI TANIK İFADELERİNDE

Şimdi da PKK itirafçılarının ifadelerine bakalım. PKK üyesi Muhammed Zengin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan 2 Mart 2020 tarihli ifadesinde “...Mali Alan Merkezi Belediye İmar Komisyonu’ndan, ihalelerden elde edilen kazanç, halktan gelen bağış, toplanan paraların merkezde toplanıp örgütsel alana aktarılması temelinde oluşturulan ve Kandil Bölgesi’nde bulunan Murat KARAYILAN’a bağlı bir yapıdır” itirafında bulunmuştu.

4 Mart 2020’de ifadesi alınan gizli tanık Ulaş şunları anlattı: “...KCK Türkiye maliye çalışmaları ikiye ayrılır. Türkiye metropollerindeki çalışmaları HDP, DBP genel saymanı ve il saymanları, ayrıca görevlendireceği sağlam, örgüte bağlı, güvenilir kişiler oluşturur. Bu kişiler işinsanlarından bağış, yardım adı altında örgüt adına vergilendirme faaliyeti yürütür.”

HAZİNE YARDIMI PKK’YA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 31 Aralık 2022’de alınan gizli tanık ifadesinde de şöyle deniyor: “...Terör örgütü yapmış olduğu faaliyetleri finansal açıdan organize etmek için hem Avrupa’dan hem de Türkiye içerisinde farklı kaynaklardan maddi destek sağlamaktadır. Bu finansal kaynakların başında HDP (Halkların Demokratik Partisi) gelmektedir. Parti içerisinde çalışan şahıslar tarafından terör örgütüne finansal kaynak sağlanmakta, bu kaynaklar örgüt tarafından eylem ve faaliyetlerde kullanılmaktadır. HDP (Halkların Demokratik Partisi) başta parti olarak hazineden aldığı bütçe yardımını terör örgütü üyelerine dağıtmakta, aynı zamanda parti içerisinde çalışan şahıslar işadamlarından, esnaflardan para toplayarak bu finansmanı sağlamaktadır.”

Ve maalesef Anayasa Mahkemesi’nin bazı üyeleri göz önündeki gerçeklere gözlerini kapattıkları gibi önlerindeki dosyadaki delilleri değerlendirmekten de uzak."