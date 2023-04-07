Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nu rezil kepaze etti! Artık insan içine çıkamaz

PKK/HDP’li Sırrı Sakık'ın, terör örgütünün yıllardır dile getirdiği bölücü talepleri sıralarken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, " 'Kapalı kapılar arkasında' değil, her şey gözümüzün önünde gerçekleşiyor, tabii bakmasını, gerçeği görmesini bilene" ifadelerini kullandı.

Şener, şunları kaydetti:

"PKK/HDP’li Sırrı Sakık, terör örgütünün yıllardır dile getirdiği bölücü talepleri sıralarken, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunuyor.

“Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir.”

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“Kapalı kapılar arkasında” değil, her şey gözümüzün önünde gerçekleşiyor, tabii bakmasını, gerçeği görmesini bilene.

Peki Sırrı Sakık’ın söylediklerinde, “Ben bunu duymadım” ya da “İlk kez duyuyorum” dediğiniz bir şey var mı?

APTAL NUMARASI YAPAN GAZETECİ

PKK/HDP’nin seçim bildirgesindeki taleplerini görmemiş, okumamış, Sevilay Yükselir gibi “Aaaa öyle mi, bilmiyorum” diyen, aptal numarası yapan gazeteciler ile “duymamış” olanlar için Sırrı Sakık’ın söylediklerini özetleyeyim:

“100 yıllık ret ve inkârı bitireceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet’in politikalarına mı onay vereceğiz? Önümüzdeki 100 yılda biz bu Anayasa’da yer almak istiyoruz” diyerek, “kimlik, dil ve özerklik” gibi PKK’lıların da dile getirdiği bölücü taleplerden bahsediyor.

Ayrıca, PKK elebaşı Öcalan için özgürlük, PKK’ya yardım ve yataklık ettikleri için yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının görevlerine iadesi, yurtdışına kaçan PKK’lı teröristler ile cezaevindeki teröristler için genel af...

PKK-HDP-YSP BİLDİRGESİ

PKK-HDP’lilerin, yıllardır bunların propagandasını yaptığını biliyorsunuz. Şimdi de PKK/HDP-YSP’nin seçim bildirgesine bakalım: “Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’yi Suriye ve Irak’tan geri çekeceğiz” dediler. Öte yandan “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların, koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız” da diğer bir söylemleri oldu.

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‘NET OL’ KILIÇDAROĞLU

(..) Sırrı Sakık’ın sözlerinin tartışılmasının nedeni, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu’na yönelik, “Türkiye toplumuna çıkıp açık ve net olarak önümüzdeki dönemde ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar arkasında söylenenlerin kamuoyuna deklare edilmesi gereklidir” sözleri oldu.

Yani, “Artık net ol, ne yapacağını açıkla” diyorlar. Kılıçdaroğlu’ndan zor olan şeyi istiyorlar.

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CHP, PKK’NIN TALEBİNE HDP İLE ‘EVET’ DEDİ

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Kılıçdaroğlu CHP’sinin, 7 Ekim 2020’de “Evet” oyu verdiği, Suriye ve Irak’ta PKK/YPG’ye yönelik operasyonlar için gereken ve süresi 30 Ekim 2021’de dolacak tezkereye, 27 Ekim 2021’deki oylamada “Hayır” demesi, işbirliğinin ulaştığı tehlikeyi gösteriyordu.

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Bundan sonra da tezkereye hayır diyeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu sadece PKK ve HDP’nin değil, Irak ve Suriye’de PKK/YPG-PYD ve Talabani yönetimindeki KYB ile işbirliği yaparak terör devleti kurma amacından hiç vazgeçmeyen Amerika Birleşik Devletleri’nin de isteklerini karşılamış oluyor. Kılıçdaroğlu, bu tutumuyla sadece ve sadece ABD’nin Türkiye’yi bölme planının ve Irak ve Suriye’de kurmaya çalıştığı terör yapılanmasının payandası olur, bundan öteye geçemez. Bu konularla çok yakından ilgilenen CIA danışmanı Henri Barkey’in “Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarısını yapsa, evet, ilişkilerimizin düzeleceğini tahmin ediyorum” sözleri ile ne demek istediği anlaşıldı sanırım."