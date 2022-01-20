Nedim Şener ile Şaban Sevinç arasında 'haber kaynağı' tartışması! 'Sana o lafı yediririm'

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Hürriyet Gazetesi Yazarı Nedim Şener ile Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının "İsmi açıklanmayan bir AK Partili yetkili" şeklinde yazmayı alışkanlık haline getirdikleri haberlere ilişkin "kaynak" tartışması yaşandı.

Almanya merkezli Deutsche Welle, "AK Partili bir yetkili, Öcalan'ın çözüm sürecinde sorumlu davranmadığını aktardı. Yetkili, "Öcalan'ın, sürecin bitmesinden Demirtaş'ı sorumlu tuttuğu zaten bilinen bir şey. Muhtemelen İmralı'da yapılan görüşmelerde bu konu yeniden gündeme gelmiştir ve sayın Cumhurbaşkanı da bu raporları okumuş olabilir." dedi." ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınladı. Şaban Sevinç de DW Türkçe'nin haberini köşesine taşıdı.

'DW editörü olsam, haberi getiren muhabirin kafasına atarım'

Nedim Şener, DW Türkçe'nin haberinde kaynak isminin yazılmamasına şu örnekle tepki gösterdi:

Mesela ben şöyle bir haber yapsam: Rusyadaki ismini açıklamayan bir yetkili Putin'e karşı operasyon başlatacaklarını söyledi. Olur mu? Deutsche Welle bu. Sen yabancı bir ajanssın. Türkiye'de iç siyasetle ilgili yapacağın hiçbir haberde anonim kaynak kullanamazsın. Böyle bir AKP'li varsa, adını yazarsın. DW'nin editörü olsam, bu haberi getiren muhabirin kafasına atarım. 'Sen ne biçim haber yazdın. Operasyon adamı mısın?' derim. Bunun adı operasyonel gazetecilik. Başka bir şey değil.

'Sana o lafı yediririm'

Araya girip, "Nedim Şener'in, ciddi bir gazetecinin haberini bu şekilde tartışıyor olmasını yadırgıyorum." diyen Şaban Sevinç, "Nedim Şener, haber nasıl yazılır? Adını açıklamayan kaynak haberi nasıl yazılır?" diye sordu. Şener, "Böyle bir konuda kaynaksız haber yazılmaz." diye karşılık verdi.

İkili bir süre, "yazılır", "yazılmaz" sözleri ile birbirine karşılık verirken, Şener, " 'O zaman bir CHP'li yetkili' diye bende yazarım." dedi.

Seviç ile Şener arasında şu diyalog gerçekleşti:

Şaban Sevinç: Kardeşim, bir dakika, sana gazetecilik öğretiyorum.

Nedim Şener: Şaban, böyle beylik laflar etme. Boyunu aşan laflar kullanma. Sen kim, bana gazetecilik öğretmek kim. 'Öğreteceğim' lafını sana yediririm.