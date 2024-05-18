Nedim Şener, FETÖ’ye diyet borcu olan kuklaları deşifre etti! O isimler, hükümete son kumpasta aktif rol oynadı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması üzerinden Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin hedef alınmasını değerlendirdi. FETÖ’nün elemanlarının bu işin hem planlamasında hem icrasında hem de medya ayağında aktif rol oynadığına dikkat çeken Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Elbette, doğrudan Fetullahçı Terör Örgütü elemanları bu işin hem planlamasında hem icrasında hem de medya ayağında aktif rol oynadılar. Yine onlarla geçmişten gelen ilişkileri olanlar da bu kumpasın icrasında görev aldılar.

Yıllardır Ankara Emniyeti’nin yakın takibinde olan ve 2017-2019 arasında hakkında 7 soruşturma açılan, 5’inden yargı içindeki ilişkileri ile kurtulan suç örgütü lideri Kaplan’ın açık olan 2 dosyası üzerinden bu operasyonu tezgahlayanların amacı çetelerle mücadeleden çok bu operasyon üzerinden siyasete kumpas kurmaktı.

Mafya lideri Sedat Peker’in sözcülüğüne soyunmuş, Alman istihbaratının kucağında operasyon elemanlığı yapan Erk Acarer ile FETÖ’nün Deniz Baykal’a kurduğu kaset kumpasının faillerinden firari Cevheri Güven gibi tipler bu operasyonda aktif görev aldılar. Elbette yurtiçindeki etki ajanlarını da Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube’de görevli yine Nurcu-Okuyucu diye bilinen bir polis memurunun Ayhan Bora Kaplan’ın ifadesini ve soruşturma belgelerini FETÖ’cü Cevheri Güven’e yolladığı ortaya çıkmıştı.

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Yine Ankara Emniyeti’nde Narkotik Şube’ye gelen bir ihbara dayanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TC kimlik numarası üzerinden araştırma yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de Ankara Emniyeti’nde siyasete kumpas hazırlığı ortaya çıktı ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ise tüm bunlara karşın koltuğunu koruyor.

Bu kumpasın içinde ve etrafındaki isimlerin geçmişten günümüze FETÖ ile ilişkilerine yakından bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimiyle kuklayı da kuklacıyı da görebiliriz.”