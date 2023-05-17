Nedim Şener, çılgına döndü! Bu tam bir alçaklık
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenlerin, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtığına dikkat çekti.
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenlerin, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtığına dikkat çekti. Şener, “6 Şubat’ta kelimenin tam anlamıyla yerle bir olan 11 ilimizde, Cumhur İttifakı’nın beklenenin üzerinde oy alması, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın oylarının önde çıkması sonrası kendisini CHP’li diye tanıtan ünlü ünsüz kişilerin, yurtiçinden ve yurtdışından yine kendisine ‘sosyal medya fenomeni’ denilen kişilerin hakaret ve aşağılamaları tam bir nefret suçu tam bir alçaklık” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:
“Seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenler, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtı.
“Biz neden kaybettik?” diyemeyenler “Onlar neden kazandı?” diye kıyamet koparıyorlar.
(…) Bu kez bir adım daha ileri gittiler; duymaya alışık olduğumuz bu hakaretlere 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremde, evleri ocakları yıkılan depremzedelere organize biçimde edilen küfürler eklendi.
6 Şubat’ta kelimenin tam anlamıyla yerle bir olan 11 ilimizde, Cumhur İttifakı’nın beklenenin üzerinde oy alması, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın oylarının önde çıkması sonrası kendisini CHP’li diye tanıtan ünlü ünsüz kişilerin, yurtiçinden ve yurtdışından yine kendisine “sosyal medya fenomeni” denilen kişilerin hakaret ve aşağılamaları tam bir nefret suçu tam bir alçaklık. (…)”
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