  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Nedim Şener, çılgına döndü! Bu tam bir alçaklık
Medya

Nedim Şener, çılgına döndü! Bu tam bir alçaklık

Yeniakit Publisher
2023-05-17 17:14:00 - 2023-05-17 17:30:08
Nedim Şener, çılgına döndü! Bu tam bir alçaklık

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenlerin, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtığına dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenlerin, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtığına dikkat çekti. Şener, “6 Şubat’ta kelimenin tam anlamıyla yerle bir olan 11 ilimizde, Cumhur İttifakı’nın beklenenin üzerinde oy alması, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın oylarının önde çıkması sonrası kendisini CHP’li diye tanıtan ünlü ünsüz kişilerin, yurtiçinden ve yurtdışından yine kendisine ‘sosyal medya fenomeni’ denilen kişilerin hakaret ve aşağılamaları tam bir nefret suçu tam bir alçaklık” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçim öncesi “Savaşa gitmiyoruz” diyenler, sonuçlar ortaya çıkınca kendisi gibi düşünmeyenlere adeta savaş açtı.

“Biz neden kaybettik?” diyemeyenler “Onlar neden kazandı?” diye kıyamet koparıyorlar.

(…) Bu kez bir adım daha ileri gittiler; duymaya alışık olduğumuz bu hakaretlere 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz depremde, evleri ocakları yıkılan depremzedelere organize biçimde edilen küfürler eklendi.

6 Şubat’ta kelimenin tam anlamıyla yerle bir olan 11 ilimizde, Cumhur İttifakı’nın beklenenin üzerinde oy alması, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın oylarının önde çıkması sonrası kendisini CHP’li diye tanıtan ünlü ünsüz kişilerin, yurtiçinden ve yurtdışından yine kendisine “sosyal medya fenomeni” denilen kişilerin hakaret ve aşağılamaları tam bir nefret suçu tam bir alçaklık. (…)”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba
Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba

Medya

Eski ülkücü döküldü! Erdoğan itirafı tam bomba

Fuat Uğur, ikinci turdaki müthiş seçeneği yazdı! Yüzde 65’e yüzde 35 fırsatı
Fuat Uğur, ikinci turdaki müthiş seçeneği yazdı! Yüzde 65’e yüzde 35 fırsatı

Medya

Fuat Uğur, ikinci turdaki müthiş seçeneği yazdı! Yüzde 65’e yüzde 35 fırsatı

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de..." target="_blank">
"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...
"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...

Medya

"Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'lara yaklaşır" demişti! Çuvallayan Cumhuriyet yazarı, şimdi de...

Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız
Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Medya

Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Şok olacaksınız

Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size
Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size

Medya

Bunlar gâvurdan beter! Yazıklar olsun size

Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu
Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Medya

Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet
Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

Medya

Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23