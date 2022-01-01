Nedeni şok etti: Ölümünden 5 gün sonra mezarı açtırıp darp raporu aldı!

Eşinin ölümünden önce bir kavgaya karışarak darp edildiğini öğrenen Fatma Anladı, cenazeden 5 hün sonra mezarı açtırarak gerçeği öğrendi. Otopsi yapılan adamın darp sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkarken Anladı, eşinin husumetlilerinin kendisini susturmak için para teklif ettiklerini söyledi.

Kafasına darbe aldı, ertesi gün fenalaştı

Olay, 16 Aralık perşembe günü Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldede lokantacılık yapan Ecevit Anladı, (46) bir kahvehanede E.K. isimli şahıs ile tartışma yaşadı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu başına sert cisimle darbe alan Ecevit Anladı yaralandı. Eve gelen Anladı, eşine olayı duyurmak istemedi. Aradan bir gün sonrada evinde yatarken fenalaştı. Yanında bulunan 16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedi. Ardından da annesini arayıp, babasının ağzından ve burnundan kan geldiğini söyledi. Eve gelen sağlık görevlileri Anladı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi raporundan sonra tutuklandı

Çevredeki dedikodular üzerine kocasının kavga ettiğini öğrenen eşi Fatma Anladı, durumu savcılığa bildirdi. Savcılık kahvehanedeki olaya tanık olan kişiler ile kavga ettiği E.K’nin ifadesine tekrar başvurdu. Alınan ifadelerin ardından savcılık kararıyla Ecevit Anladı'nın cenazesi, defnedildikten 5 gün sonra mezarından çıkartılarak otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsi ön raporunda ise Anladı'nın vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar ve darp izlerinin olduğu belirlendi. Savcılık talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ecevit Anladı'nın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yeniden defnedildi. Fatma Anladı, 16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ile birlikte kocasının mezarı başına gelerek gözyaşlarını tutamadı.

Kocasının yaşadığı olayı anlatan Fatma Anladı, kavga sırasında başına şişe ile vurduklarını iddia ederek, aradan 5 gün sonra otopsi için mezarının açıldığını ve ön raporda da başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çatlaklar olduğunu söyledi.

"Yalnız birisi hapse girdi"



Otopsi sonrası bir kişinin tutuklandığını belirten Anladı, "Akşam eve geldi 'uykum var uyuyacağım başım ağrıyor' dedi, yattı. Öldükten sonra duydum ben kafasına vurup da travma yaşatıp aklını oynattıklarını bilmiyordum. Biri dövmüşler şişeyle vurmuş kafasına. Biri diyor çekyata yatırdı. Hepsi çelişkili ifade veriyor. Şişe ile vurdu diyorlar. Kuzenleri de varmış. 4'ü bir olmuş herhalde tam net bilmiyorum. Yalnız birisi hapse girdi. Erol Karadağ diye şahıs" dedi.

"Sadece kalp krizi dediler"

Çevredeki dedikodu ve duyumlar üzerine savcıya gittiğini dile getiren Anladı, "Ben bilmiyordum dayak yediğini. Bilsem niye gömdüreyim. Niye tekrar otopsiye çıkarttırayım. Olay yerini çağırttırayım. Öyle bir şey olur mu? Hastanede doktor da bir şey demedi bana. Darp falan hiç bir şey demedi. Sadece kalp krizi dedi. Dedim tansiyonu vardı. Başka bir şey demedi bana. Savcıya gittim ondan sonra bu ifadeleri alındı. Sözlü tartışma dediler" ifadesini kullandı.

"Borcu var, para ile sustururuz"

Anladı, karşı tarafın kendisine para teklifi yaptığını ifade ederek, "Utanmadan birde para teklif ediyorlar. Ben 26 sene onun ekmeğini yedim. Nasıl kanını koyayım yerde. 'Bunun borcu var para ile sustururuz' diyorlar da kimsesizin kimsesizi Allah var. Beni duyan büyüklerimiz var. Onlar inşallah yardımcı olur. Kim bu dünyada aç kalmış susuz kalmış. Herkese rabbim bir sebep vermiş. Ben buradan cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum o da yardımcı olsun. Müge Anlı'ya sesleniyorum o da yardımcı olsun. Ben onu çok seviyordum" diye konuştu.

Savcılığın mezarı açma kararı aldığını anlatan Anladı, vücudunun çeşitli yerlerinde çatlak ve darp izlerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ondan sonra geldiler. Beni çağırdı 5 gün sonra Allah kimseye yaşatmasın 5 gün önce eşini gömüyorsun tekrar çıkartıyorsun. Hiç bir şey yoktu yüzünde sadece morartı vardı Savcı 'bu senin eşin mi?' dedi. Bende dedim ki 'evet eşim' sonra olay yeri doktorunu çağırdı. Sol tarafını çevirin dedi. Çevirdi baktı 'bu darp' dedi. Öyle deyince 'yükleyin cenaze aracına' dedi. İmza aldılar. Götürdüler ön rapor gelince savcımız toplayın hepsini tekrar ifadeye demiş. İfade de önce sözlü tartışma diyordu şimdi de ittim diyormuş. Bizim avukatımızda diyor ki; 'bu itme değil diyor. Bu 4 kişinin işi' şişe lafı dolaşıyordu. Şişe ile vurmuşlar büyük ihtimal diyor. Kafasına tramvayı ondan yaşatmışlar diyor. Ön raporda sol kulağında morluk olan yerinde 12 santim çatlak, yan tarafında çatlak, arkada çatlak, 3-4 yerinde çatlak, bacaklarında darp, kollarında darp yani ön rapor bu şekilde. Asıl raporda yılbaşından sonra gelir tahminimce."

"Bu kadar canı hafif olduğunu bilmiyordum"

Anladı, "Bir de diyormuş ki; 'bunun bu kadar canı hafif olduğunu bilmiyordum' demiş. Bu ne demek ki Allah herkese aynı ölçüde can değeri veriyor. Hafif olduğunu bilmiyordum diyormuş bir de. Herkes olayı kapatmış, dövmüşler. Her şeyi yapmışlar. Bir de çevreye 'yok doğru değil, öyle değil, böyle değil' diye çevreyi de susturmaya çalışıyorlar. Olayı resmen yani kim vurduya getiriyorlar" diye konuştu.

16 yaşındaki oğlu Mahmut Tuncay ise babasına bunu yapanların cezasız kalmamasını isteyerek, "adalet yerini bulsun" dedi.

Kaynak : İHLAS HABER AJANSI