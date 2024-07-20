Neden ‘Tarihte örneği görülmeyen olay’ diye sunuluyor? Trump suikastının perde arkası

Trump’a yönelik suikast girişimi dünya ölçeğinde bütün haberlerde tarihte örneği görülmeyen olay olarak sunuluyor. Oysa ABD, görevdeki devlet başkanlarına en çok suikast yapılan ülkedir… İşte detaylar...

Zachary Taylor zehirlendi, Abraham Lincoln suikastle öldürüldü, James Garfield suikastle öldürüldü, Villian Mc Kinley suikastle öldürüldü, John Kenedy suikastle öldürüldü..

William Henry Harison göreve geldikten 1 ay sonra, William Harding göreve geldikten 2,5 yıl sonra, Franklyn Roosvelt, göreve 4. Defa gelmesinden 1 ay sonra şüpheli bir şekilde öldü..

Yerlerine seçimsiz gelen ABD Başkanları, insanlık tarihinin en kirli yönetimlerini kurdu..

Örneğin ABD Başkanlığına 4. kez seçilmesinden 1 ay sonra şüpheli bir şekilde ölen Franklyn Roosvelt in yerine seçimsiz gelen Harry Truman, koltuğa oturduktan 4 ay sonra Japonya’ya atom bombası atılması talimatı verdi.. Truman doktrini ile soğuk savaş dönemini başlattı.. BM, NATO, AB onun kararıyla kuruldu.. Bu gün hala devam eden küresel galip devletler statükosunu kurdu.. Gladyo eliyle vesayet sistemleri, vekalet savaşları, mafya ve terör ağını kurdu.. Dünya hale Truman’ın kurduğu örümceğin pençesinde..

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Ronald Reagan’a görevi başında suikast yapıldı ve başarısız oldu…

Trump suikastinde, suikastçi öldürülmüş.. Kenedy suikastçisi de olaydan sonra suikastle hayatını kaybetmişti..

Eğer bir suikastçi öldürülmüş ise, suikasti soruşturması gerekenlerin suikasti perdelediği ilk akla gelmesi gereken seçenek değil midir..

Donald Trump'a yönelik suikast girişimi, dünya genelinde "tarihte benzeri görülmemiş olay" olarak sunuluyor. Ancak, ABD, görevdeki devlet başkanlarına en çok suikast yapılan ülkedir. İşte ABD başkanlarına yapılan suikastlerin bazıları:

Abraham Lincoln (1865): 16. ABD Başkanı Lincoln, 14 Nisan 1865'te John Wilkes Booth tarafından Washington D.C.'deki Ford Tiyatrosu'nda suikasta uğradı ve ertesi gün öldü.

James A. Garfield (1881): 20. ABD Başkanı Garfield, 2 Temmuz 1881'de Charles J. Guiteau tarafından Washington D.C.'de vuruldu. Garfield, yaralanmasından yaklaşık iki buçuk ay sonra, 19 Eylül 1881'de öldü.

William McKinley (1901): 25. ABD Başkanı McKinley, 6 Eylül 1901'de Buffalo, New York'ta anarşist Leon Czolgosz tarafından vuruldu ve 14 Eylül 1901'de öldü.

John F. Kennedy (1963): 35. ABD Başkanı Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas, Teksas'ta Lee Harvey Oswald tarafından vuruldu ve hemen öldü.

ABD başkanlarına yönelik başarısız suikast girişimleri de oldukça fazladır. Örneğin, Ronald Reagan, 30 Mart 1981'de Washington D.C.'de John Hinckley Jr. tarafından vurulmuş ancak hayatta kalmıştır. Gerald Ford'a yönelik iki ayrı suikast girişimi de 1975 yılında başarısız olmuştur.

Bu olaylar, ABD'nin tarihindeki başkan suikastlerinin yalnızca birkaç örneğidir ve Trump'a yönelik girişim, bu tarihi çizginin bir devamı olarak görülmelidir.

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