Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi? Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğü ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınabileceğine dair kanunu da hatırlatarak şunları söyledi:

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