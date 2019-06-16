Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo verme yolunda yapılan büyük hatalar

Yaz mevsimiyle birlikte kilo vermeye çalışanların sayısı da artış gösterdi. Siz de kilo vermek için mücadele ediyor ancak bir türlü baskülde arzu ettiğiniz rakamları göremiyorsanız; kesinlikle bir yerlerde hata yapıyorsunuzdur. Nasıl mı? İşte, kilo vermenize mani olan büyük hatalar:

Kahvaltı

Kahvaltı günün en kıymetli öğünü. Güne mutlaka kahvaltı ile başlamalısınız. Hamur işleri asla kahvaltı yerine geçmez. Kilo kontrolü için peynirli omlet ya da salatalık, peynir, domates ve haşlanmış yumurtadan oluşan bir tabak hazırlamalısınız.

Su

Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 2,5 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Şayet az su içiyorsanız. Metabolizma hızınızda bir hayli azalacaktır. Bu nedenle kilo vermek istiyorsanız; günlük su tüketiminize önem vermelisiniz.

Gece yemeği

Dengeli ve düzenli beslenmek diyet için son derece önemlidir. Akşamları 20.00'den sonra yemek yemekten kaçınmak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Düzenli uyku

Metabolizmanın iyi çalışması için uyku düzeni çok önemlidir. Bu nedenle günde en az 7-8 saat uyku uyunması gerekiyor.

Yemeğe odaklanın

Yemeğinizi televizyon karşısında asla yemeyin. Yemeğinize odaklanmadığınız taktirde doyduğunuzu anlamayacaksınız ve ne yerseniz yiyin açlık hissedeceksiniz.

Hareket önemli

Masa başında çalışıyor olmanız hareketsizliğin bahanesi olmamalı. Otobüsten bir durak önce inmek ya da asansör yerine merdiven kullanmak hareket etmenize yardımcı olacaktır.