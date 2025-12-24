Neden gözaltına alınmıyor? Sadettin Saran dosyasında kritik senaryolar!

Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözler Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek kan ve saç testi sonuçlarına çevrildi. Soruşturmanın bundan sonraki seyrini belirleyecek olan bu rapor, dosyada üç ayrı hukuki ihtimali gündeme getiriyor. Savcılık kaynaklarına göre her senaryo, farklı bir adli süreci ve farklı sonuçları beraberinde getirecek.

1. TESTLER NEGATİF ÇIKARSA: DOSYA DARALIR AMA KAPANMAZ

Adli Tıp raporunun negatif gelmesi halinde, Saran hakkında uyuşturucu kullanma suçlaması yönünden cezai sorumluluk doğmayabilir. Ancak bu durum, soruşturmanın tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor.

Savcılık; evlerde ele geçirilen maddeler ile dijital yazışmaları ayrı ayrı değerlendirecek. Bu aşamada dosya daraltılabilir ancak “uyuşturucu temin etme” ve “kullanımını kolaylaştırma” iddiaları yönünden inceleme sürebilir. Adli kontrol tedbirlerinin devam edip etmeyeceğine de bu tabloda karar verilecek.

2. TESTLER POZİTİF ÇIKARSA: DOSYA SERTLEŞİR, TUTUKLAMA ÇIKABİLİR

Test sonuçlarının pozitif çıkması halinde soruşturma yeni ve daha ağır bir aşamaya geçecek. Bu durumda Saran yalnızca “kullanım” suçlamasıyla değil;

* Uyuşturucu madde temin etme

* Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma

suçlamalarıyla da karşı karşıya kalabilecek.

Bu iki suç, kanunda yüksek hapis cezaları öngörüyor. Savcılık, mevcut adli kontrol tedbirlerini yetersiz görürse tutuklama talebi gündeme gelebilecek.

3. DELİLLER YETERSİZ KALIRSA: TAKİPSİZLİK SEÇENEĞİ

Üçüncü ihtimal ise test sonuçlarıyla birlikte evlerde bulunan maddeler ve dijital yazışmaların hukuki delil niteliği taşımadığının tespit edilmesi. Bu senaryoda savcılık, delil yetersizliği gerekçesiyle dosya hakkında takipsizlik kararı verebilir.

Ancak bu karar, soruşturmanın kamuoyunda yarattığı etkiyi ortadan kaldırmayacak; dosya hukuken kapanmış olsa bile tartışma siyasi ve toplumsal düzlemde sürecek.

KARARI RAPORLAR BELİRLEYECEK

Saran dosyasında gelinen noktada artık iddialar ve savunmalar değil; bilimsel raporlar, kriminal incelemeler ve hukuki değerlendirmeler belirleyici olacak. Savcılık, tüm delilleri bir arada ele alarak adli kontrolün devamı, tutuklama ya da takipsizlik seçeneklerinden birini tercih edecek.

DİRİLİŞ POSTASI