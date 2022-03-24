Neden görevden aldıklarını kendileri de bilmiyor! Akit'ten 'Haydar Akın' sorusu! "Verebileceğimiz bir cevap yok"

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Bursa Osmangazi'de Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, şikayetler üzerine kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için henüz adı öğrenilemeyen İngilizce öğretmenine verdiği yazılı talimat sonrasında, resmi belgenin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla laikçi azgın azınlığın hedefi haline geldi.

Azgın azınlık linç kampanyası başlattı

Genç nesli ahlaksızlığa sürüklemek isteyen laikçi yobazlar, sosyal medya üzerinden Okul Müdürü Haydar Akın'a yönelik linç kampanyası başlattı.

"Derhal görevden alın" talimatına jet cevap

Laikçi azınlığın "Derhal görevden alın" ifadeleriyle talimat verir gibi çağrılarına jet hızında cevap veren Kaymakam Ali Partal'ın görev yaptığı Osmangazi Kaymakamlığı ve Müdür Serkan Gür'ün görev yaptığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından skandal bir şekilde soruşturma açılıp görevinden uzaklaştırıldı.

Yeni Akit muhabirleri sordu: Soruşturmanın suç kapsamı nedir?

Skandal görevden uzaklaştırmanın ardından Yeni Akit muhabirleri, yetkili makamları arayarak bilgi almak istedi. Ancak soruşturmanın kapsamını ve nedenini soran muhabirlerimiz kaçamak cevaplarla karşılaştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Verebileceğimiz bir cevap yok

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayan muhabirlerimiz, 3 ayrı kişiye yönlendirildi. Kamuoyuna açıklama yaptıklarını beyan eden memurlar, daha üst merciler tarafından "gizlilik kararı" alındığını belirtti.

Okul müdürü Haydar Akın'ın neye istinaden görevden uzaklaştırıldığını soran muhabirlerimize "Verebileceğimiz bir cevap yok" cevabı verildi.

Kaymakamlığa ulaşılamıyor

Muhabirlerimiz, Osmangazi Kaymakamlığı'na ise hiç ulaşamadı. Defalarca aranan kaymakamlık memurlarının telefonlara cevap vermemesi dikkat çekerken, bu süreçte halk ile kaymakamlık arasındaki iletişimin koparıldığı görüldü.

Vatandaşlardan büyük tepki

Başta veliler olmak üzere sosyal medyada ve okul önünde vatandaşlar tepki gösterilerinde bulundu. Okul Müdürü Haydar Akın'ın görevine iade edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Müdürümüzü kimseye yedirmeyiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.