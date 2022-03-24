Neden görevden aldıklarını kendileri de bilmiyor! Akit'ten 'Haydar Akın' sorusu! "Verebileceğimiz bir cevap yok"
Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, Bursa'da bazı velilerin ve öğrencilerin talebi üzerine okuldaki öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yapması nedeniyle, laikçi azgın azınlığın çağrısı üzerine Osmangazi Kaymakamlığı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından skandal bir şekilde görevden alındı. Osmangazi Kaymakamlığı ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayan Akit muhabirleri yok artık dedirten bir cevapla karşılaştı.
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Bursa Osmangazi'de Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, şikayetler üzerine kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için henüz adı öğrenilemeyen İngilizce öğretmenine verdiği yazılı talimat sonrasında, resmi belgenin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla laikçi azgın azınlığın hedefi haline geldi.
Azgın azınlık linç kampanyası başlattı
Genç nesli ahlaksızlığa sürüklemek isteyen laikçi yobazlar, sosyal medya üzerinden Okul Müdürü Haydar Akın'a yönelik linç kampanyası başlattı.
"Derhal görevden alın" talimatına jet cevap
Laikçi azınlığın "Derhal görevden alın" ifadeleriyle talimat verir gibi çağrılarına jet hızında cevap veren Kaymakam Ali Partal'ın görev yaptığı Osmangazi Kaymakamlığı ve Müdür Serkan Gür'ün görev yaptığı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından skandal bir şekilde soruşturma açılıp görevinden uzaklaştırıldı.
Yeni Akit muhabirleri sordu: Soruşturmanın suç kapsamı nedir?
Skandal görevden uzaklaştırmanın ardından Yeni Akit muhabirleri, yetkili makamları arayarak bilgi almak istedi. Ancak soruşturmanın kapsamını ve nedenini soran muhabirlerimiz kaçamak cevaplarla karşılaştı.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Verebileceğimiz bir cevap yok
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayan muhabirlerimiz, 3 ayrı kişiye yönlendirildi. Kamuoyuna açıklama yaptıklarını beyan eden memurlar, daha üst merciler tarafından "gizlilik kararı" alındığını belirtti.
Okul müdürü Haydar Akın'ın neye istinaden görevden uzaklaştırıldığını soran muhabirlerimize "Verebileceğimiz bir cevap yok" cevabı verildi.
Kaymakamlığa ulaşılamıyor
Muhabirlerimiz, Osmangazi Kaymakamlığı'na ise hiç ulaşamadı. Defalarca aranan kaymakamlık memurlarının telefonlara cevap vermemesi dikkat çekerken, bu süreçte halk ile kaymakamlık arasındaki iletişimin koparıldığı görüldü.
Vatandaşlardan büyük tepki
Başta veliler olmak üzere sosyal medyada ve okul önünde vatandaşlar tepki gösterilerinde bulundu. Okul Müdürü Haydar Akın'ın görevine iade edilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Müdürümüzü kimseye yedirmeyiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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