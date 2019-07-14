Neden esansiyel yağlardan kullanmalıyız? İşte, en etkili antibakteriyel yağlar

Bitkilerden, meyvelerden ve onlardan elde edilen yağların faydaları konusunda toplumumuzun büyük bir kısmı habersiz. Doğada bulunan her şeyin bir sebebi ve bir faydası var. En ufak şeyde hemen ilaçlara başvuruyoruz. Unutulmaması gereken bir şey varsa; ilaç sanayi de doğadan faydalanıyor. Elbette ilaçlar hekimlerce önerildiğinde kullanılmalı. Bilinçsizce kullanılan ilaçlar zaman içinde hastalıklara karşı mücadele gücümüzü de kıracaktır. Yapılan araştırmalarla 2050 yılına kadar ilaca dirençli bakterilerin artacağı ve 10 milyondan fazla ölüme yol açacağı ileri sürülüyor. Bu nedenle bilinçsiz ilaç kullanımı hem bugünü hem de yarını doğrudan etkiliyor.

Esansiyel yağların önemi

Antibakteriyel özelliğe sahip esansiyel yağlar; hem kişisel hijyenimizi sağlamak için hem de hastalıklarla mücadele etmemizde son derece faydalıdır. Yapılan araştırmalar antibakteriyel özellik taşıyan esansiyel yağların bu amaçla piyasada bulunan ürünlerden çok daha etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Esansiyel yağların faydaları nelerdir?

Esansiyel yağların ilaçlardan çok daha az yan etkileri bulunuyor.

Yapılan birçok araştırma esansiyel yağların bazı hastalıklara karşı insan bedenini ciddi anlamda koruduğunu ispatlamıştır.

İşte, en etkili 7 antibakteriyel yağ!

1. Tarçın yağı

Yapılan bilimsel çalışmalar tarçın yağının en etkili antibakteriyel özellik taşıyan esansiyel yağ olduğunu kanıtlamıştır.

Tarçın yağı ilaçlara dirençli bazı bakterilere karşı çok etkilidir.

Ağız sağlığını korumak için tarçın yağı son derece etkilidir.

Antibakteriyel jellere kıyasla tarçın yağı çok daha iyi bir dezenfekte özelliğine sahiptir.

Tarçın yağı cilt ve saç bakımı için de son derece faydalıdır.

2. Okaliptüs yağı

Okaliptüs yağı; yanık, yara ve kesiklerin tedavisinde son derece etkilidir.

Okaliptüs yağını ağız sağlığı için güvenle kullanabilirsiniz.

Evlerinizde hijyeni sağlamak için kimyasallar yerine okaliptüs yağını kullanabilirsiniz.

3. Nane yağı

Nane yağı mis gibi kokusuyla dikkatleri üzerine çeker. Nane yağını ev temizliğinde ve çamaşır yıkama işleminde tercih edilebilir.

Nane yağı ayrıca el ve tırnak hijyeni için düzenli olarak kullanılabilir.

4. Lavanta yağı

Antibakteriyel özellik taşıyan lavanta yağını akne, sedef hastalığı ve egzama ataklarında güvenle kullanabilirsiniz.

Lavanta yağı güneş yanıklarının tedavisinde de son derece başarılıdır.

5. Çay ağacı yağı

Cilt enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için gönül rahatlığıyla çay ağacı yağını kullanabilirsiniz.

Çay ağacı yağını ecza dolabından eksik etmemeniz son derece önemli. Bu yağı yaraların dezenfeksiyonu sırasında kullanabilirsiniz.

6. Bergamot yağı

Çaylarımıza inanılmaz bir lezzet veren bergamotun yağı da son derece şifalıdır.

İtalya'da bergamot yağı bağırsak solucanlarını yok etme konusunda sıklıkla tercih edilir.

Bergamot yağı ayrıca aft ve uçuk tedavisinde de kullanılır.

7. Kekik yağı

Kekik yağı iyi bir mikrop öldürücüdür.

Kekik yağı doğru kullanımında bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu önemli yağ sindirim sisteminin düzene girmesine yardım eder.

Soğuk algınlığından kurtulmak için de kekik yağı son derece faydalıdır.