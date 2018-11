Neden bazı insanlar ruhi bunalıma girerken diğerleri girmez?

Kendinizi akılcı yollardan yargılamalısınız. Kendinize, ’Yaptığım her şeyde mükemmel olmalıyım’ gibi, imkansız hedefler seçmemeli ve bu hedeflere ulaşamadığınız zaman kendinizi cezalandırmamalısınız.

Eğer kendinizi önemsemez ve kabul etmezseniz, her zaman başkalarının sizi reddedeceğinden korkarsınız.

İnsanların ne kadar kabul edilemez olduğunuzu anlamamaları için, onlardan uzak durur ve böylece, her zaman korku içinde ve yalnız olursunuz.

Eğer kendinize değer verirseniz, insanların sizi reddedeceğini düşünmezsiniz. Diğer insanlardan korkmazsınız.

Açık bir insan olur ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurarsınız. Rahat bir insan olur ve hayatı suçluluk duymadan yaşayabilirsiniz.

Bir zorlukla karşılaştığınız zaman bunu anlar ve durum ne kadar zor olursa olsun başa çıkabilirsiniz.

Vereceğimiz kararlar, kendimizi nasıl gördüğümüze bağlıdır.



Kendilerini değerli bulan ve kendilerini kabul eden kişiler hayatla başa çıkabilirler.

Neden bazı insanlar ruhî bunalıma girerken diğerleri girmezler?

Ruhî sağlığımızı kendimizi önemsemediğimiz ve kendimize değer vermediğimiz zaman kaybederiz.

Bu, karşılaştığımız zorluklar ve felaketleri yenmemizi zorlaştırır.

Hepimiz hayatta ne olduğumuz, hayatımızın nasıl geçtiği ve nasıl olacağı ve dünyanın nasıl bir yer olduğu hakkında farklı düşüncelerle büyürüz. Bu düşünceler hayattaki deneyimlerimize bağlıdır ve herhangi iki insanın deneyimleri farklı olduğundan insanlar olayları farklı şekilde algılarlar.

Manen güçlü kişiler kendisiyle barışıktır.

Yaradılışının hikmetini bilen, nefsini vicdanının akılcı yol göstericiliğiyle eğiten kişi bütün davranışlarını "insanî" oluşturur ve saygınlık kazanır.

Beklenmedik bir felaketle karşılaştığımız zamanlarda, hayatımızın ne olduğunu düşündüğümüz ve aslında ne olduğu hakkında yaptığımız hatayı anlarız.

Belki de birçok kişi gibi hayatımızın güvende olduğunu düşünüyorduk ki, bir terörist saldırısı oldu.

Belki de hayatımızın geri kalanını eşimizle geçireceğimizi düşünüyorduk ve o, bizi terk etti veya vefat etti.

Belki de her zaman iyi bir insan olursak bize kötü bir şey olmayacağını düşünüyorduk ve başımıza kötü bir şey geldi.



Her değerlendirme hatası yaptığımızda, yaptığımız he şeyden, bütün verdiğimiz kararlardan şüpheye düşmeye başlarız.

Sonra da kendimizden emin olmamaya başlarız. Eğer kendimizi kabul eder ve kendimize değer verirsek, olanlardan korkmamıza rağmen bunun geçeceğini "hayrın ve şerrin" anlamını kavrar olayların üstesinden gelebileceğimizi biliriz.