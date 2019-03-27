Neden bağışıklık sistemimiz zayıflar?

Gün içerisinde milyonlarca mikropla savaşan bağışıklık sistemimiz çeşitli sebeplerden dolayı zayıflar. Mevsim geçişleri sebebiyle oluşan sıcaklık değişimleri, uykusuzluk, stres, dengesiz ve sağlıksız beslenme bu sebeplerin başında gelir. Vücudumuzun dış kapısı olan bağışıklık sistemi özellikle mevsim geçişlerinde güçlendirilmeli, bununla ilgili bitkisel ve doğal takviyelere başvurulmalıdır. Bu konuda yardımımıza yetişen bitkiler; ekinezya, zencefil, zerdeçal ve üzüm çekirdeği gelmektedir. Bunun yanında doğal takviyelerin başında propolis, ham bal, polen ve arı sütü gelmektedir.

SIVI PROPOLİS/PROPOLİS KAPSÜL HAKKINDA BİLGİ

Propolis: İşçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından çiğneyerek oluşturdukları yapışkan kıvamda bir arı ürünüdür. Arılar propolisi, kovandaki çatlaklarının kapatılması, zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan korunmak amacıyla kullanmaktadır. Flavonoidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Bileşiminde polifenoller, aromatik asitler, aminoasitler, şeker, vitamin ve mineral maddeler bulunur. Sıvı propolis ya da kapsül şeklinde kullanılabildiği gibi, toz hali bal ya da pekmeze ilave edilerek te tüketilebilmektedir.

*Propolis doğal antibakteriyel ve antibiyotik bir üründür. Zararlı mikroorganizma öldürücüdür, bağışıklık sistemine güçlü destek olur.

* Doğal antibiyotik olarak adlandırılan propolis düzenli kullanımda bağışıklık sistemine olumlu etkileri klinik araştırmalarla desteklenmiştir.

*Kalp-damar hastalıklarında kullanımının yanı sıra antitümör etkisi ile de prostat başta olmak üzere birçok kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis ayrıca egzama, sivilce ve ağız yarası gibi cilt rahatsızlıklarında da kullanılabilmektedir.

Propolis ile ilgili yapılan çalışmalar:

Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi

Bakterilerin çoğalmasını durdurur, bölünmesini ve mitoz bölünmesini önler. Bakteri hücre duvarını parçalar. Özellikle antibiyotiklere karşı dirençli stafilokok enfeksiyonlarında antibiyotiğin etkisini artırır. Bağışıklık sistemini uyararak, mikroorganizmalara karşı savunma sistemini aktive eder. (Orsi et al, 2006)

İnsan ve hayvanlar üzerinde hastalık yapıcı protozoaların sebep olduğu enfeksiyonlara karşı etkilidir. (Dantas et al 2006; De Castro et al, 2011)

Septik Artrit Üzerinde Etkisi

Septik artrit hastalığında antibiyotik kadar etkilidir (Önder et al, 2011)

Antitümör ve Antikanser Etki

Propolisin içerisinde bulunan polifenoller dirençli kanser hücreleri üzerinde etkilidir. Kanserli hücrenin ölümüne sebep olur. (Szliska et al, 2009)

Propolisin içerinde bulunan krizin melanoma hücrelerinin ölümüne sebep olmaktadır. (Pichichero et al, 2011)

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü tarafında 3 farklı meme kanseri hücresi üzerinde propolisin etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda propolisin sağlıklı hücre üzerinde toksik etkisi olmamasına rağmen kanserli hücreleri intihara sürüklediği görülmüştür. (Öztürk et al, 2013)

Diğer Etkileri

Hepatoprotektif, nöroprotektif, yara iyileştirici, doku yenileyici, antiülserojenik, üriner sistem enfeksiyonlarında, şişmanlık, metabolik sendrom üzerinde, hipoglisemik özellik göstermekte ve gözün korunmasında etkili olduğu görülmüştür.

Yan Etki ve Toksisite

Düşük bir ihtimal olmakla birlikte, alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Keçiboynuzu özü soğuk sıkım üretilebilir mi?

Soğuk sıkım ya da soğuk pres diye adlandırılan işlem, ısıl işlem uygulanmadan besin değeri korunarak çeşitli yağların üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde 27 ˚C’nin altında üretim yapılır. Pekmez ya da öz üretiminde bu kadar düşük sıcaklıkta işlem yapılırsa oluşan maddede mikroorganizma üremesi meydana gelir. Böylece ürün yararlı değil zararlı bir hale gelmiş olur. Soğuk pres yöntemi sert yapıdaki keçiboynuzu meyvelerinden öz ya da pekmez üretmek için mümkün olmayan bir yöntemdir. Piyasada bu şekilde satılan ürünlere itibar edilmemelidir.

Bal Şekerlenir mi?

Bal doğal yapısında polen, fenolik maddeler, reçineler ve birçok çeşitli doğal maddeler bulundurabilmektedir. Filtre edilmeyen doğal ballarda yapısı sebebiyle kristallenebilmekte ve şekerlenebilmektedir. Şekerlenen ballar bilinenin aksine doğal baldır.

BEŞ SORU BEŞ CEVAP:

1.Gribi Önlemek İçin Ne Yapabiliriz?

Cevap: Grip virüsü akciğere bulaşabilir ve zatürre gibi ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle grip olmamak için önlem almak son derece önemlidir. Gripten korunmak için ise en etkili ürünlerin başında propolis gelmektedir. Propolis, işçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından topladığı bir maddedir. Arılar propolisi, kovandaki çatlaklarının kapatılması, zararlı bakteri, virüs ve mantarlardan korunmak amacıyla kullanmaktadır. Flavonoidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Bileşiminde vitamin ve mineral maddeler bulunur.

1- 2.Çocukların Bağışıklık Sitemine neler iyi gelmektedir?

Cevap: Bağışıklık sistemini güçlendirmede en önemli etkiye sahip ürünler arısütü, propolis ve ekinezya karışımlı şuruplardır. Bu tür ürünleri analizleri yapılmış, gıda tarım bakanlığından onayı alınmış markalardan temin etmek gerekmektedir.

2- 3.Keçiboynuzu Pekmezi ve Propolis Niçin Birlikte Kullanılmalı?

Cevap: Keçiboynuzu pekmezi halk arasında sıkça kullanılan ve hiçbir yan etkisi olmayan vitamin ve mineral bakımında zengin olan bir üründür. Bağışıklık sitemine iyi geldiği gibi propolis ile birlikte kullanıldığında üst solunum yolları hastalıklarından korunmada önemli bir etkiye sahiptir.

3- 4.Sıvı Propolisin Farkı Nedir?

Cevap :Sıvı halde kullanılan Propolis; su, alkol ve gliserin vb. maddeler ile sıvı hale getirilerek etken maddesi ortaya çıkarılır. Böylece propolis sıvı hale getirilerek daha hızlı etki gösterebilir. Genellikle helal olmasına dikkat edenler için, bitkisel gliserinde çözüleni herkes tarafından rahatlıkla ve güvenle tercih edilmektedir

4- 5.Propolisi Kimler Kullanabilir?

Cevap: Propolis, herhangi bir yan etkisi bulunmamakla birlikte sıvı ekstrakt formunda olanını 11 yaş üstü yetişkinler kullanabilir. Sıvı ekstre edilmemiş olanı ise bal ile karıştırılarak 2 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılması önerileri. Arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların kullanmaması gerekmektedir.

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