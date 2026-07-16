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Aktüel Necmettin öğretmenin şehadetinin 9’uncu yılı! Rahmetle anıyoruz
Aktüel

Necmettin öğretmenin şehadetinin 9’uncu yılı! Rahmetle anıyoruz

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Necmettin öğretmenin şehadetinin 9’uncu yılı! Rahmetle anıyoruz

Şanlıurfa’da görev yaparken 2017 yılında memleketine döndüğü sırada PKK’lı teröristler tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 9. yılında rahmetle anılıyor.

Yılmaz ailesi, 9 yıl geçmesine rağmen şehidin Türk bayraklarıyla süslenen mezarını sık sık ziyaret ediyor. Katilleri kısa sürede etkisiz hale getirilirken; hatırası görev yaptığı okulda, adının verildiği cadde, kütüphane, çocuk bakımevleri ve hatıra ormanlarında yaşatılıyor. Şehidin babası Hamit Yılmaz, evlat acısı yaşamanın zor bir durum olduğunu belirterek, “Ne mutlu bize ki şehit bir evlat nasip etti. Rabbim bize de imanla bu dünyadan ayrılmayı nasip etsin” dedi.

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