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Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri onu unutmadı

Görev yeri Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ilk öğrencileri ilköğretim haftasında kabrini ziyaret etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
Necmettin öğretmenin ilk öğrencileri onu unutmadı

Görev yeri Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ilk öğrencileri ilköğretim haftasında kabrini ziyaret etti.


Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyündeki ilkokulda ücretli öğretmenlik yaparak mesleğine başlayan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ilk öğrencileri öğretmenlerinin doğduğu ve kabrinin bulunduğu Demirkapı köyünü ziyaret etti.


Torul Kaymakamı Onur Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’ın ve meslektaşları ile ilk öğrencilerinin katıldığı etkinlikte ilk olarak şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabrinde Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.


Kabir ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından İlçe Kaymakamı Onur Aykaç, şehit öğretmenin mezarı başında vatan ve millet sevgisi üzerine öğrencilere ilk dersini verdi.


Yaptığı açıklamada vatana millete bağlı bireyler yetiştirmenin önemini dile getiren Kaymakam Aykaç, Necmettin öğretmenin cehaletle yaptığı savaşta bıraktığı bayrağı öğretmenlerin ve öğrencilerin en üst seviyeye taşıması gerektiğini belirtti.


Öğrencilerden bu ülke için sorumluluklarını yerine getirerek iyi birer yurttaş olmalarını isteyen Aykaç, “Bugün burada Necmettin öğretmenimizi onun ilk öğrencileri ile kabrini ziyaret etmiş bulunuyoruz. Ne mutlu bizlere ki Necmettin öğretmenle bir eğitim ve öğretim yılında beraber olan öğrencilere sahibiz bu öğrencilerimiz ve bizler Necmettin öğretmene karşı sorumluluğumuzu yerine getirerek vatanımızın ve ülkemizin bekası için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi ve dua ederek kabrinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
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