Necmettin Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı Hafız Cuma Duman vefat etti
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Hafız Cuma Duman hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın dostu ve yol arkadaşı Elazığ’ın önemli kanaat önderlerinden olan Hafız Cuma Duman, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Fatih Erbakan'dan taziye mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Duman'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Erbakan mesajında, ''Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın dostu ve yol arkadaşı, Elazığ il Başkanımız Ömer Ateş’in kayınpederi, Elazığ’ın önemli kanaat önderlerinden olan Hafız Cuma Duman’a Cenab-ı Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.