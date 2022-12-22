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Yaşam Necmettin Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı Hafız Cuma Duman vefat etti
Yaşam

Necmettin Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı Hafız Cuma Duman vefat etti

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Hafız Cuma Duman hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 20:44:00 -
Necmettin Erbakan'ın yol ve dava arkadaşı Hafız Cuma Duman vefat etti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın dostu ve yol arkadaşı Elazığ’ın önemli kanaat önderlerinden olan Hafız Cuma Duman, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Fatih Erbakan'dan taziye mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Duman'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Erbakan mesajında, ''Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın dostu ve yol arkadaşı, Elazığ il Başkanımız Ömer Ateş’in kayınpederi, Elazığ’ın önemli kanaat önderlerinden olan Hafız Cuma Duman’a Cenab-ı Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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