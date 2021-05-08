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Ekonomi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:52:00 -
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacak. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmekte. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablolarını dosyalarına eklemelidir.

ÖNEMLİ NOT : Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmekt.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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