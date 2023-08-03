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Ekonomi Necmettin Batırel'den ürküten akaryakıt açıklaması
Ekonomi

Necmettin Batırel'den ürküten akaryakıt açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-03 00:05:00 -
Necmettin Batırel'den ürküten akaryakıt açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel, sürekli zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada korkunç bir tahminde bulundu.

Ekonomist Necmettin Batırel, sık sık fiyatı değişen akaryakıtın daha da zamlanacağını söyledi. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek." dedi.

Batırel'den ürküten tahmin

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda peş peşe zam geldi. Neredeyse her gece zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili "Şakkadanak Necmettin" olarak bilinen ekonomist Necmettin Batırel'den ürküten bir tahmin geldi.

44 TL'ye yükselecek

Twitter hesabından paylaşım yapan Batırel şunları söyledi: "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, benzin ve motorinin litresi Avrupa standartlarına 1.5 euroya (44 TL'ye) yükselecek."

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