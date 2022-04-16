Necmettin Batırel'den Merkez Bankası'na salvo

Merkez Bankası'nın 4 aydan beri yüksek enflasyona karşı politika faizini yüzde 14’te sabit tutmasına tepki gösteren Necmettin Batırel, ekonominin faiz indirimine şiddetle ihtiyacı olduğunu belirterek "Yahu neden korkuyorsunuz?" diye sordu. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Merkez Bankası 4 aydan beri yüksek enflasyona karşı politika faizini %14’te sabit tutuyor. Oysa ekonominin faiz indirimine şiddetle ihtiyacı var. Şuraya bakar mısınız, yılın ilk çeyreğinde şirketlerin ticari kredi talebi mevcut yüksek faize rağmen 340 milyar TL ile rekor düzeye ulaştı. Demek ki faiz düşse, ticari kredi talebi 700 milyar lirayı aşacak. Ucuz kaynak ile yatırımlar genişleyecek, istihdam artacak, üretimde patlama yaşanacak...

Yahu neden korkuyorsunuz? Kur korumalı hesapta 728 milyar lira birikti. Kimse artık döviz almıyor, hesap açıyor...

Bakın ihracatçılara gelirlerinin %40’ını TL’ye çevirme zorunluluğu getirildi. Şirketlere TL'ye geçmeleri hâlinde vergi istisnası uygulanacak, dendi...

Türk lirasındaki kazanımlar arttı...

Hazine kur farkı ödemekten kurtuldu...

Şirketler vergi istisnasından yararlanmak için dövizden TL’ye geçmeye başlıyor. Dolar TL’nin ilk etapta 13,50-14,00 TL aralığına döneceğini tahmin ediyorum. Mayıs ayında ABD Merkez Bankası FED'in 0,50 baz puanlık faiz artışı sonunda doların uluslararası borsalardaki değer kazanımı karşısında TL üzerindeki baskısı da böylece hafifletildi. Nitekim dünden itibaren dolar uluslararası borsalarda ciddi değer kazanmaya başladı. Ama Türk lirasında kayıp yok. Kurlar ne kadar düşerse maliyetler o kadar azalır. Bugün dolar/TL’nin olması gereken gerçek seviye 9,50’dir. Üzeri köpüktür...

Enflasyon, paranın satın alma gücünün azalmasıdır. Bu durumda vatandaş tüketim ihtiyacını görmek için daha fazla para harcar. Sonuçta hayat pahalılığı artar. Hükûmet yurt dışına daha fazla döviz çıkmasın diyerek ithal ürünlere %30 gümrük vergisi getirdi. O zaman ne oldu? Şirketlerin üretim maliyetleri arttı. Fiyatlar mecburen yükseldi. Mart ayında üretici fiyatlarının yıllık %115’e tırmanmasında bu gelişmenin büyük payı var. Enflasyonla mücadele için öncelikle stratejik ürünlerin ithalatında gümrük vergilerinin mutlaka düşürülmesi lazım.

Nasıl KDV; temel gıda ürünlerinde %8’den %1’e, temel ihtiyaç ürünlerinde %18’den %8’e indirilmişse aynı sistem burada da hayata geçirilmelidir. Kimyasal maddelerde, ambalaj ürünlerinde özellikle ihracatçıların üretimde kullanmak zorunda oldukları ara malı ithal ürünlerde gümrük vergileri en alt düzeye indirilmelidir. Evet bu ürünlere döviz ödüyoruz, ama ihtiyacımızı başka yerden karşılayamadığımız için gümrük vergisi yüzünden onlara daha yüksek bedelle sahip oluyoruz.

İthal lüks otolarda, lüks cep telefonlarında, kozmetik ürünlerde, yüksek gümrük vergisi devam etsin. Halkın doğrudan tükettiği ancak yurt içinde yeterli üretimi bulunmadığı için ithal edilen eşyaların gümrük vergisi mutlaka aşağı çekilmelidir. İthalatçının maliyeti azalırsa, yurt içi satış fiyatı da otomatik olarak düşer. Enflasyonla mücadele sadece market denetimi ile sınırlı tutulmamalı, alan genişletilmelidir.

Enflasyon muhalefetin en büyük kozu oldu, fiyatlar patladı ülke battı diye bayram ediyorlar.. Alın şu silahı ellerinden, kalsınlar cascavlak ortada!.."