Necmettin Batırel'den dolardan sonra bu kez 'yok artık' dedirten akaryakıt tahmini: O fiyatı görecek

Brent petrol ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli değişen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili ekonomist Necmettin Batırel'den önemli bir tahmin geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Necmettin Batırel, motorinin 15, benzinin ise 12 liraya gerileyeceğini öne sürdü.

İşte Batırel'in açıklamaları:

Rusya şimdi kendisiyle birlikte çalışan ülkelere petrol satacak. Hemde AB’nin inadına belirlenen tavan fiyatın da altında. Türkiye bundan fazlasıyla yararlanacak..Peki Avrupa Rusya’dan alamadığı petrolü 60 dolar tavan fiyattan alabilecek mi? Orası şüpheli. Zira OPEC günlük 2 milyon varillik kesinti programına devam kararı aldı. Rusya halen 49 trilyon metreküp doğalgaz ile 80 milyar varillik dev petrol rezervine sahip. Ayrıca mevcut teknolojiyle çıkarılması kar getirmeyen ve bu yüzden şimdilik dokunulmayan petrol yatakları bu hesaba dahil değil. Rusya'nın mevcut yataklardan yıllık petrol üretimi 500 milyon tonun üzerinde. OPEC ekstra kesintiye hazırlanıyor ama bugünden itibaren petrolde düşüş başladı. Petrol 60 dolara inerse bizdeki akaryakıt fiyatlarında da sert gerileme yaşanacak. 30 liraya dayanan motorin 23.50, 28 liralık benzin 20.15 lira oldu. Yakın zamanda motorinin litresi 15 liraya, 20 liralık benzinin litresi 12 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı %16.79 ile oldukça yüksek. Yıllık artış %107'ye ulaşan ulaştırmada maliyetlerin azalması ürün fiyatlarının da küçülmesini sağlayacak. Enflasyon 1.5 yıl aradan sonra düşüşe geçti. Üretici fiyatları yıllıkta %157’den %136’ya indi, 21 puan azaldı. ÜFE’deki daralma Aralık ayında TÜFE’yi yıllık %70’in altına çekecek. 2023’ün ilk çeyreğinde %30 – 35’lik TÜFE göreceğiz. Felaket tellalları kahrolacak.. Petroldeki 20 dolarlık düşüş Enerjiye ödediğimiz faturanın 12 milyar dolar küçültecek cari açığımızı düşürecek. Merkez Bankası rahatlayacak. Düşen petrol fiyatları ara malı ithalatına daha az döviz ödeyeceğimiz anlamına geliyor. Düşük fiyatlarla daha yüksek üretim hem işsizliği azaltacak, hem de büyüme hızına olumlu katkı sağlayacak. Türk ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %3.9 ile Dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesi arasında yer alıyor. Ülkemize yurtdışından neden doğrudan sermaye yağıyor biliyor musunuz? Çünkü Cumhur ittifakının seçimlerden ezici çoğunlukla galip çıkacağına inanıyorlar da ondan.

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,19 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,37 TL

Motorin fiyatı: 23,13 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,36 TL

Motorin fiyatı: 23,20 TL