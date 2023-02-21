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Medya Necmettin Batırel'den çok konuşulacak "deprem" iddiası! Kasıtlı olarak yaşatıldığına dair...
Medya

Necmettin Batırel'den çok konuşulacak "deprem" iddiası! Kasıtlı olarak yaşatıldığına dair...

Ekonomiyle ilgili çıkışları çok konuşulan Necmettin Batırel, yine gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 11:32:00 -
Necmettin Batırel'den çok konuşulacak "deprem" iddiası! Kasıtlı olarak yaşatıldığına dair...

Ekonomiyle ilgili çıkışları çok konuşulan Necmettin Batırel, yine gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı. Türkiye gazetesindeki yazısında, "Büyük deprem felaketinin planlı programlı kasıtlı olarak yaşatıldığına dair çok kesin inancım var" ifadelerini kullanan Batırel, özetle şunları kaydetti:

 

"Büyük deprem felaketinin planlı programlı kasıtlı olarak yaşatıldığına dair çok kesin inancım var. Bu tamamen şahsi görüşüm. Hiçbir yerden bilgi almadım, yönlendirilmedim. Hayal mahsulü diyenler de olacaktır, gerçek bulanlar da.

Türkiye’nin parlayan yıldızının söndürülmek istendiği gerçeği ile karşı karşıyayız. Elektromanyetik akımların iyonosfer tabakasına sokularak radar sistemi sayesinde dünyanın belli bölümlerine yönlendirilip, toprak hareketleri meydana getirilebilir.

Endonezya, Japonya, Şili, Haiti Küba ve Pakistan depremleri hep fay hatlarının kırılmasıyla oldu. Toprak altında biriken enerji dışarıdan bir müdahale ile pekâlâ patlatılabilir 1950’lerde uzaya asla kimse gidemez deniyordu. 12 Nisan 1961’de Rus Yuri Gagarin bunu başardı. Şimdi de böyle deprem operasyonu için de hayal mahsulü deniyor. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz. (…)"

 

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Yorumlar

Ahmet Özcan

Elektromanyetik dalgalarla değil trilyonlarca kilo kütleyi, bir mercimek tanesi kadar taşı yerinden oynatmazsınız. Ekonomi tahmininiz de bunun gibi hayali ise, lütfen fikirlerinizi kendinize saklayın.
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