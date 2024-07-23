Necmettin Batırel'den akaryakıt fiyatları için olay tepki: Ayıp oluyor ama

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.

Ekonomist EPDK'ya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Batırel, akaryakıt fiyatlarının neden düşürülmediği konusunda sitem etti.

Batırel yaptığı açıklamada, "Ey EPDK Brent petrol 82 dolara düştü. Dolar/TL 32.90'a indi. Motorin hala 44.90, Benzin hala 45.00 TL'de. Bunları ne zaman aşağı çekeceksiniz. Ayıp oluyor ama" ifadelerini kullandı.

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