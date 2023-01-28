Necmettin Batırel "Son gülen iyi güler" diyerek duyurdu! Tokat yiyorlar

Seçimler yaklaşırken, Batı dünyasının Türkiye'ye karşı harekete geçmesinin manidar olduğunu belirten Necmettin Batırel, kirli saldırıların sebebini açıkladı. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Önce Washington Post ve Bloomberg (ABD) ardından The Economist (İngiltere) en son Stern (Almanya) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a savaş açtı. “Türkiye’yi felakete sürüklüyor...” “Dünyanın en büyük seçimi Türkiye’de yapılacak...” “NATO’yu küçümsüyor, Suriye’de savaş başlatıyor...” diyerek saldırı oklarını fırlatmaya başladılar.

Batı dünyası bizi neden hedef tahtasına koydu? Çok açık. Çünkü Türkiye her alanda göz kamaştıran açılım gerçekleştiriyor, büyük itibar kazanıyor. Bölgesel güç hâline geldik. Dış politikada kimse elimize su dökemiyor, anında tokatımızı yiyor. Ekonomide destan yazıyoruz dünya kıskançlıktan çatlıyor! (…)"