Necmettin Batırel, solakların moralini bozacak müjdeyi şimdiden verdi! 2025'te bu olmayacak

Necmettin Batırel, Türkiye ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini belirtti. Batırel, cari denge fazlasının ülke ekonomisine olumlu yansıdığını vurguladı. Döviz rezervlerindeki artışın ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomiyi desteklediğini ifade eden Batırel, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ekonomi ağacı meyve vermeye başladı. Bazı "Prof." zevat hemen olayları çarpıttı, cari açıktaki daralmayı ülke küçülüyor diyerek milleti zehirlemeye çalıştı... Onların işi bu. Yıkmak!.. Bizim işimiz doğruları anlatmak. Gerçekler hiçbir zaman gizlenemez. Rakamlar asla yalan söylemez. Haziranda 407 milyon dolar fazla veren cari denge temmuzda bu rakamı 566 milyon dolara çıkardı. Geçen sene 45 milyar doları aşan yıllık cari açık 20 milyar doların altına düştü. Ülkenin döviz gelir ve giderlerinin izlendiği uygulamaya "cari işlemler hesabı" deniyor... Bu hesapta ihracat, turizm, işçi ve taşıma gibi döviz kazançları "gelir" kalemine yazılır. "Gider" kaleminde ithalat, seyahat harcamaları, taşıma giderleri, kâr transferleri gibi harcamalar yer alır. Gelirlerimiz giderleri aştığı için cari fazla veriyoruz. Yani ülkenin önceden olduğu gibi verdiği cari açığı kapatmak için ele güne muhtaç olarak para bulma zorunluluğu ortadan kalktı. Özetle ülkede döviz bolluğu var. En büyük gelir ihracat ve turizm ile enerji faturamızın küçülmesiyle elde ediliyor. İSO İhracat İklimi Endeksi, ağustosta belirginleşen bir güçlenmeyi gösterdi... Temmuzda 50,8 olan endeks ağustosta 51,3 yükselerek Türk imalat sektörünün ihracattan aldığı payın arttığını ortaya koydu. Yani ekonomi büyük artış yaşanan ihracatla büyümesini sürdürüyor...

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4,9 milyar dolar fazlaya ulaştı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 670 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 3,7 milyar dolar tutarında... 7 ayda 6 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Resmî rezervlerde 5 milyar 366 milyon ABD doları net artış oldu. Ağustosta rezervden satarak dolar kurunu 34 TL’de tutmaya çalışan Merkez Bankası, son 1 haftadır piyasadan döviz alarak şimdi kurların düşmesini engellemeye çalışıyor. Buna rağmen dolar 33,90 TL’ye düştü. Eğer Merkez Bankası doğrudan alım yapmasaydı, dolar bugün 30 liranın altını görmüştü. Son 7 günde rezervdeki artış 6,3 milyar doları buldu. Brüt rezervler gelecek hafta 150 milyar doları yeniden aşacak. Vatandaş gerçeği gördü sonunda TL’ye döndü. Uluslararası Enerji Ajansı, Çin ekonomisinin soğumasıyla küresel petrol talebinin "keskin bir şekilde yavaşladığını" açıkladı. Yılın ilk yarısında günlük talep ortalama 800 bin varille 2020’den bu yana en düşük seviyede... 69 dolara düşen bizim kullandığımız brent petrol Meksika Körfezi'ndeki üretim tesislerindeki kasırga endişesi üzerine 72 dolara çıktı. Ancak ana beklenti kısa vadede 60-65 dolar aralığına ineceği yönünde...

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını aşağı çekiyor, böylece maliyetler azalıyor, fiyat artışları frenleniyor. Enflasyonunun düşüşünde büyük rol oynuyor. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarındaki gerileme doğrudan düşük altın ithalatı ve zayıf iç talep dolaylı olarak dış dengeyi destekleyecek. Türk lirasında reel değerlenme ve ihracat pazarlarımızdaki artış cari dengenin düzelmesinde büyük destek sağlıyor. Londra’da yayınlanan İngiliz iş gazetesi Financial Times'ın Başyazarı Martin Wolf’a göre, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirmesi Türkiye'ye yarayacak. Bu durumda kurlar üzerinde baskının hafifleyeceğini hayatın daha kolaylaşacağını; Türkiye’de doğru adımlar atıldığını ve güvenin tekrar tesis edildiğini kaydeden Wolf, "Türkiye rayında giderse çok iyi ilerler. Uzun vadede Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke” diyor.

FED 18 Eylül toplantısında faiz indirimine başlıyor, kasım ve aralık aylarında devam edilecek operasyon 2025’te de devam edecek. TL’deki kazanımlar giderek güç kazanıyor. Türkiye emin adımlarla hedefe ilerliyor. 2025’te enflasyonun esamesi okunmayacak demiştim, düzeltiyorum: Kimse adını ağzına almayacak!.."

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı Medya Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı Kemal Kılıçdaroğlu , İmamoğlu ile bunu mu yapacak? CHP'nin ciğerini bilen isim "Buna hiç şaşırmam" diyerek bombayı patlattı" target="_blank">

{relation id:1885617 slug:'sosyal-medya-insanligi-iste-boyle-hipnoz-ediyor-bu-kurgulanmis-ve-maksatli-bir-zihin-saldirisi'}