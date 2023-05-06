Necmettin Batırel, "Hani olmazdı" deyip bombayı patlattı! Yıl sonunda o defter kapanacak

Ekonominin yavaş yavaş rayına oturmaya başladığını belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Yıl sonunda TÜFE %22’ye, 2024’te %8’e inecek, olay bitecek" dedi.

Batırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hani uygulanan ekonomi politikasıyla enflasyon düşmezdi? Ekim 22’de %85,51 olan yıllık TÜFE, nisanda 43,68’e nasıl indi? 7 ayda fiyatlar neden %49 geriledi? Hükûmet şirketlere ucuz kaynak sağladı, üretimde büyük artış yaşandı, fiyatlar gevşedi. Tarlalara rahmet yağdı, ürünler depolardan taştı. Yurdun dört bir tarafından bereket fışkırıyor. Yıl sonunda TÜFE %22’ye, 2024’te %8’e inecek, olay bitecek.

Ülkede doğalgazdan petrole, nükleerden, güneşe, rüzgâra enerji devrimi yaşanıyor. Güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıradayız. Sadece kendimiz için değil, Avrupa Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar yüzlerce ülkeye ihraç ediyoruz. Enerjide dışa bağımlılığımız hızla azalıyor. Karadeniz’de keşfettiğimiz 710 milyar metreküplük doğalgazı mutfaklarda kullanmaya başladık. (…)"

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