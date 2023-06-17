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Medya Necmettin Batırel, "Durdurun bu canavarı" deyip çağrı yaptı
Medya

Necmettin Batırel, "Durdurun bu canavarı" deyip çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 12:13:00 -
Necmettin Batırel, "Durdurun bu canavarı" deyip çağrı yaptı

Son 3 yıldan beri Türk ekonomisinin en büyük probleminin enflasyon olduğunu belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, “İşin en kötüsü esnaf da vatandaş da bu eğilimi kanıksadı, normal görmeye başladı. Öncelikle bu düşünce ve uygulamanın ortadan kaldırılması lazım” dedi.

Son 3 yıldan beri Türk ekonomisinin en büyük probleminin enflasyon olduğunu belirten Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, “İşin en kötüsü esnaf da vatandaş da bu eğilimi kanıksadı, normal görmeye başladı. Öncelikle bu düşünce ve uygulamanın ortadan kaldırılması lazım” dedi. Batırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan sonra orta vadeli ekonomi programın eylül ayında belirleneceğini "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacaklarını söyledi. Evet son 3 yıldan beri Türk ekonomisinin en büyük problemi enflasyon, yani fiyatların sürekli artıyor oluşu. İşin en kötüsü esnaf da vatandaş da bu eğilimi kanıksadı, normal görmeye başladı. Öncelikle bu düşünce ve uygulamanın ortadan kaldırılması lazım. Zira keyfî zam yapanlarla zaruri fiyat artıranlar karışıyor. Fırsatçılar haksız kazanç elde ediyor.” 

 

 
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