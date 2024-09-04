Necmettin Batırel, "Biz gülmeyelim de kim gülsün" diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu! Helal olsun

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türk ekonomisinin 16 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme gerçekleşirken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Batırel, Türkiye'nin ihracatta Avrupa'nın lideri olduğunu ve cari açıkta büyük bir iyileşme sağlandığını vurguladı. Çin'den kaçan yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmelerinin, ülkenin bir yatırım üssü haline geldiğini gösterdiğini söyleyen Batırel, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Türk ekonomisi 16 çeyrekten beri kesintisiz büyüyor. Yılın ilk çeyreğinde %5,7 artan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ikinci çeyrekte %2,5 olarak gerçekleşti. Ancak üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.

Milleti zehirlemek için ülke krize girdi diyorlar. Yahu krize giren ülke büyür mü, küçülür. Büyüme, üretime dayanır... Üretim arttığı için ekonomi büyüyor. Bakın iş gücü ödemeleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %47,7 arttı. Demek ki üretimde büyük artış var.

Ağustos ayı imalat endeksi 47,8’e yükseldi. Yılın ikinci 3 ayında dış talep-ihracat arttı, ithalat %5,7 azaldı. Türkiye ihracatta Avrupa'nın lideri oldu. Nisan-Mayıs-Haziran döneminde Türkiye 61 milyar 863 milyon dolarlık ihracat yaptı. Buna karşılık 84 milyar 717 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 261,5 milyar dolara yükselen ihracat yıl sonunda 300 milyar dolarla rekor düzeye ulaşacak. Büyüyen ülkeye doğrudan sermaye gelir, yatırımlar artar. Nitekim ekonomisi krize giren Çin’den kaçan yatırımcılar soluğu OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen Türkiye’de alıyor. Çinli elektrikli otomobil devi BYD’nin 1 milyar dolarlık kararının ardından yıllık cirosu 10 milyar doları aşan Wetown Electrıc Group da, Türkiye’de elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapacak. Bu iki büyük firmanın bizi tercih etmesi diğerlerini de harekete geçirecektir...

Türkiye’de 4 yıl boyunca seçim sıkıntısı yok. Hükûmet hem iç hem dış politikada başarılı adımlarla uluslararası alanda büyük puan topluyor. Döviz geliri ile döviz gideri arasındaki fark olan cari açıkta büyük iyileşme var. 12 aylık cari açık 31,7 milyar dolardan 25,2 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç CARİ FAZLA ise 35,5 milyar dolardan 40,0 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda cari açık 11 milyar dolara düşecek. Ülkeye döviz girişi açık rakamından büyük olduğu için piyasa rahatladı...

Merkez Bankası’nın son olarak TL’ye destek amacıyla zorunlu karşılık oranlarını arttırması dövizin belini kırdı... TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı. Bu karar sonrası bankalar daha fazla likiditeyi ellerinde tutacak, böylece enflasyondaki düşüş hızı artacak. Bugün açıklanacak Ağustos TÜFE’sinin %50 seviyesine inmesi bekleniyor. Asıl bomba 6 Eylül’de uluslararası reyting kuruluşu Fitch’in kredi notumuzu artırmasıyla patlayacak. Ardından 1 Kasım’da Standard and Poor’s da aynı yolu izleyecek. Ülke yatırım üssü olacak. Biz gülmeyelim de kim gülsün!"

{relation id:1882472 slug:'netanyahunun-kacacak-yeri-kalmadi-mahkemeler-harekete-gecti'}{relation id:1882485 slug:'o-gelisme-ahmet-hakani-resmen-cileden-cikardi-bu-zalim-bir-kallesliktir'}{relation id:1882463 slug:'ozgur-ozelden-kufur-skandali'}