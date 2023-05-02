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Medya Necmettin Batırel, "Bayrakları hazırlayın" deyip müjdeyi verdi! Bu kez çok net konuştu
Medya

Necmettin Batırel, "Bayrakları hazırlayın" deyip müjdeyi verdi! Bu kez çok net konuştu

Yeniakit Publisher
2023-05-02 12:12:00 -
Necmettin Batırel, "Bayrakları hazırlayın" deyip müjdeyi verdi! Bu kez çok net konuştu

Necmettin Batırel, 15 Mayıs sabahı neler olacağına dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Necmettin Batırel, 15 Mayıs sabahı neler olacağına dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:

"15 Mayıs sabahı neler olacak?

İkinci Kurtuluş Savaşı kutlanacak…

Vatanseverler "gazamız mübarek olsun" diye birbirine sarılacak…
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