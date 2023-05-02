Necmettin Batırel, "Bayrakları hazırlayın" deyip müjdeyi verdi! Bu kez çok net konuştu
Necmettin Batırel, 15 Mayıs sabahı neler olacağına dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
Necmettin Batırel, 15 Mayıs sabahı neler olacağına dair dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde özetle şunları kaydetti:
"15 Mayıs sabahı neler olacak?
İkinci Kurtuluş Savaşı kutlanacak…
Vatanseverler "gazamız mübarek olsun" diye birbirine sarılacak…
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FETÖ’cüler kahrolacak Kandil'de PKK'lı terörist kalmayacak…
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CHP’lileri karalar bağlayacak. Hazırladıkları şampanyalar suratlarında patlayacak!..
Kılıçdaroğlu “Ben Kemal öldüm-bittim” diye ağıt yakacak!..
En büyük tokadı Türkiye'yi parçalama planı suya düşen ABD yiyecek…
Sosyal medya canileri yok olacak. Satılmış kalemler kırılacak…
Besmelenin kudretiyle Erdoğan başkan seçilecek…
“Balkon Konuşması”nı Beştepe Sarayı’nda yapacak…
Cumhur İttifakı Meclis’te salt çoğunluğu ele geçirecek. Yeni
anayasa yazılacak… (...)"