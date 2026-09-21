  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış! Sözcü’nün sahtekârlığına fıkralı benzetme! Peru’da seçimler öncesi kan aktı: Vali adayı gazeteci pazarda katledildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı Şamil Tayyar’dan fon vurgunu çıkışı! ‘Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın’ CHP-Yeni Parti krizi istifa getirdi ‘İBB Meclisinde söz almak mucize’ AK Partili Ali İhsan Yavuz öngörüsünü paylaştı: Başkan Erdoğan nasıl yeniden aday olacak? Kurtlar Vadisi'ne yönelik soruşturma sürüyor ‘Kazım Kaşifoğlu’ ifadeye çağrıldı Kuriş operasyonu sonrası kayyım atanmıştı! O giyim firmasının sahibi gözaltında Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli!
Spor Necip Uysal'in yeni işi belli oldu
Spor

Necip Uysal'in yeni işi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Necip Uysal'in yeni işi belli oldu

Beşiktaş formasıyla futbolculuk kariyerini sonlandıran Necip Uysal, antrenörlük kursuna başladı.

Beşiktaş altyapısından yetişip uzun yıllar siyah-beyazlı formayı başarıyla terleten kulübün simge isimlerinden Necip Uysal, yeşil sahalara veda etmesinin ardından antrenörlük kariyeri için ilk resmi adımı attı.

ANTRENÖRLÜK KURSUNA BAŞLADI

Aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan 35 yaşındaki Necip Uysal, antrenörlük eğitimlerine başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uysal, kum saati emojisi koyarak hayranlarını heyecanlandırdı.

 

KUPALARLA DOLU KARİYER

Siyah-beyazlı formayla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kulüp tarihinde en fazla maça çıkan futbolcular arasında üst sıralarda yer alan tecrübeli isim; aynı zamanda Beşiktaş formasını Avrupa kupalarında en çok giyen ve en uzun süre kaptanlık bandını taşıyan oyunculardan biri olmuştu.

Beşiktaş Marsilya’yı dağıttı!
Beşiktaş Marsilya’yı dağıttı!

Spor

Beşiktaş Marsilya’yı dağıttı!

Beşiktaş taraftar grupları Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti
Beşiktaş taraftar grupları Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti

Spor

Beşiktaş taraftar grupları Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Spor

Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23