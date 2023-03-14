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Siyaset Necip Fazıl sözleri gündem oldu: Klasik Kemal cehaleti
Siyaset

Necip Fazıl sözleri gündem oldu: Klasik Kemal cehaleti

Mütedeyyin kesime oynamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışırken eline yüzüne bulaştırması sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 15:55:00 -

CHP Genel Başkanı ve altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da konuşma yaptı.

Konuşması sırasında AK Parti hükümetine yüklenen Kılıçdaroğlu, üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalıştı. Üstadın "Destan" isimli şiirinden bir beyit okumaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya, şair galiba, Necip Fazıl..." ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek'in şair olup olmadığını dahi bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun, beyti baktığı kağıttan bile okuyamaması da ayrıca dikkat çekti.

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