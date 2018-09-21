Necdet Sezer’in atadığı üyeden "fahişelik meslektir" itirazı!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Necdet Sezer’in üyesinden 'fahişelik meslektir' itirazı!" başlıklı bugünkü yazısında eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı Serdar Özgüldür’ün "fahişelik"le ilgili skandal sözlerine yer verdi.

"FAHİŞELER KENDİLERİNE BÜRO AÇABİLECEK..."

Serdar Özgüldür’ün Anayasa Mahkemesi’nin Birinci Bölümü’nün verdiği bir karara yazdığı itirazda "fahişeliğin" bir meslek olarak kabul edilmesini istediğini aktaran Karahasanoğlu, "Sezer’in hakiminin istediği yönde karar çıkacak olursa.. Fahişeler de, apartmanlarda kendilerine rahatlıkla büro açabilecekler" dedi.

İşte o yazı;

"Çarpıtmıyorum..

Abartmıyorum..

Bire bir aktarıyorum..

Ahmet Necdet Sezer’in, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği..

Her ne kadar bugünlerde, birileri “Diktatörlüğe geçtik. Her şey Başkan’ın iki dudağı arasında” diyerek yeri göğü inletiyorlarsa da..

Bundan 18 sene önceki Meclis’in seçtiği cumhurbaşkanının.. (O Meclis’teki bütün partiler, bir sonraki seçimde barajı bile aşamamışlardı.) Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği kişinin bile, oradaki görevine devam ettiğinin, edebildiğinin kamuoyundan gizlendiği Türkiye’de..

14 sene önce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilip..

Bugün dahi görevine devam eden o üye..

Yani, ismini de vermiş olalım: Serdar Özgüldür..

Anayasa Mahkemesi’nin Birinci Bölümü’nün verdiği bir karara yazdığı itirazda bakın neler diyor?

“Çoğunlukça benimsenen ‘rızayla yapılan fuhuşun meslek sayılmasının insan haysiyetiyle bağdaşmayacağı’ ve fuhşun özel hayata saygı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı düşüncesine katılmaya imkan yoktur.”

Şaşırdınız mı?

Şaşırmak ne kelime..

Dondunuz kaldınız mı?

İlk okuduğumda, ben de aynı halde idim..

Biraz daha açalım mı konuyu?

Ne diyor, barajı bile geçemeyen partilerin cumhurbaşkanı seçtiği Sezer’in Anayasa Mahkemesi’ne atadığı bu üye?

Netice olarak söyleyelim:

“Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğu, fahişeliğin meslek olmadığını söylüyor. Yanılıyorlar. Fahişelik meslektir” diyor..

Peki, niçin söylüyor bunu?

Fahişelere, bugün genel kabul gören meslek sahipleri gibi, bazı haklar tanınması için..

Mesela?

Çalışma hürriyeti..

Mesela?

Mesleğini geliştirme hürriyeti..

Mesela?

Daha fazlasını söyletmeyin bana..

Kısa kesmiş olalım..

Vesair noktalarda, avukatlık gibi, doktorluk gibi, mühendislik gibi haklar verilmesini istiyor diyelim....

“Fahişeliğin de tescillenmesini ve diğer meslek sahiplerinin talep edebildiği tüm haklardan, fahişelerin de yararlanması gerektiği”ni söylemek için, bu itirazı yapıyor, diyelim...

“Bunun sonu, acaba nereye gider?” diye soracak olursanız..

Şuraya varacak..

Eğer Sezer’in seçtiği üyenin kafası, Anayasa Mahkemesi’nde çoğunluğa sahip olsaydı..

Nasıl ki, apartmanınızda bir avukat büro açabiliyorsa..

Bir mühendis yazıhane açabiliyorsa..

Sezer’in hakiminin istediği yönde karar çıkacak olursa..

Fahişeler de, apartmanlarda kendilerine rahatlıkla büro açabilecekler.

“Avukattan ne farkımız var ki? Mühendisten ne farkımız var ki? Biz de meslek sahibiyiz.. Bizim de çalışma hakkımız var” diyecekler (...)

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