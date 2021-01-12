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Medya Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu
Medya

Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu

Terör örgütü MLKP'nin kurucularından Hasan Ocak hakkında hiçbir davanın açılmadığını söyleyen Necdet Saraç, Ahmet Hakan'ın 'Canan Kaftancıoğlu' sorusuyla rezil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:41:00 -

CHP’nin gazetecisi Necdet Saraç, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın Canan Kaftancıoğlu sorusu ile canlı yayın esnasında rezil oldu.

'Militan Canan' konusu gündemde

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için söylenen 'militan' ifadesi tartışıldı.

Hükümete türlü suçlamalarda bulunan Necdet Saraç, terör örgütü MLKP'nin kurucularından terörist Hasan Ocak hakkında hiçbir davanın olmadığını söyledi. Saraç, ailesinin ve avukatının Hasan Ocak'ın bugüne kadar MLKP ile ilgili herhangi bir davadan yargılanmadığını savundu.

Necdet Saraç'ı rezil eden Kaftancıoğlu sorusu

Bunun üzerine Ahmet Hakan, Necdet Saraç'ı zor durumda bırakacak bir soru sordu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı 'Hasan Ocak yaşıyor! Komutana bin selam' paylaşımını hatırlatarak, "Madem öyle de Canan Kaftancıoğlu onun cenaze töreniyle ilgili attığı tweette 'komutana bin selam' demiş? Kahvede komutan mı diyorlar?" sorusunu sordu.

Bu ifadelere açıklık getirmeye çalışırken kem küm eden Necdet Saraç işin içinden çıkamayınca 'Burada siyasi bir mesele var. Bu eleştiri bana göre önemlidir.' diyerek pası Canan Kaftancıoğlu'na attı.

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