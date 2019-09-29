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Necdet Budak: Ege Üniversitesi Hastanesi yerinde yenilenecek

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldı" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 12:09
Necdet Budak: Ege Üniversitesi Hastanesi yerinde yenilenecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite hastanesinin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanesinin açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldığını bildirdi.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce hastaya şifa dağıtan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi binasının, çağın gereklerine uygun yerinde yeniden inşa edileceğini belirtti.

"Başkan Erdoğan talimat verdi"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Egeli akademisyenlerin çağrısını cevapsız bırakmadığına işaret eden Budak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremez nitelikte olan hastane binalarımızın onarımı için kolları sıvadık. 400'e yakın akademisyenimizle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üniversitemizin fiziki altyapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldı. Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız ve son Başbakanımız, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Ege Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyorum."

Erdoğan'ın oluruyla EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, 2019 yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon lira ödenek tahsis edildiğini belirten Budak, 250 bin metrekareye yapılacak hastane binasının inşaatına 2020'de başlanmasının planlandığını ifade etti.

Budak, 2019 yatırım programına alınan ve 25 milyon lira ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun tadilatının gerçekleştirileceğini ve hızlı şekilde hizmete açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin "A Plus Hastane" ilan edildiğini hatırlatan Budak, "Hastanemize, teknolojik altyapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin lira ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbi donanıma sahip gelişmiş altyapıya kavuşacak. Erdoğan'ın oluruyla toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin lira ek ödenek tahsis edilen hastanemizde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:09
  1. İzmir
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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