Necati Şaşmaz yeni dizisinin çekimlerine başladı

Pana Film imzalı 'Nöbet' adlı dizinin çekimleri Antalya'da başladı.

Necati Şaşmaz, çekimlere katıldı

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dizinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'daki çekimlere katıldı.

Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği, özel bir televizyon kanalında ekranlara gelecek dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi isimler paylaşıyor.